Ugašen požar na Suvoj planini: Borba trajala više od mesec dana, vatrogasci se uspešno izborili sa vatrenom stihijom
- Dačić je saopštio da je ugašen požar na Suvoj planini, koji je izbio 4. septembra, uz pomoć vatrogasaca, dobrovoljaca i drugih angažovanih snaga.
- U intervenciji nije bilo nastradalih niti je izgoreo ijedan objekat, a gašenje je otežavao nepristupačan teren i teški uslovi.
- Tokom akcije bilo je angažovano 1.014 ljudi i 489 vozila, uz podršku iz vazduha, dok je ove sezone ugašeno ukupno 13.002 požara.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili požar koji je 4. septembra izbio na Suvoj planini.
„Vatrogasci-spasioci, uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga, uspeli su da ugase požar koji je pre skoro mesec i po dana planuo na Suvoj planini. Napominjem da u ovoj intervenciji nije bilo nastradalih i da nijedan objekat nije izgoreo, što je nama uvek prioritet“, rekao je Dačić.
On je ukazao da je zbog nepristupačnosti terena i izuzetno teških uslova gašenje požara bilo otežano, ali da su pripadnici Sektora za vanredne situacije, pravovremenom reakcijom, uspeli prvo da lokalizuju vatrenu stihiju, a zatim i da je ugase.
"Na ovoj intervenciji učestvovali su vatrogasci-spasioci iz Niša, Pirota, Gadžinog Hana, Doljevca i Zaječara. Pomoć su imali od pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava „Konstantin“ i „Stevan Sinđelić“, kolega iz Civilne zaštite, zaposlenih u Javnom preduzeću „Srbijašume“, članova Srpsko-ruskog humanitarnog centra, članova lokalnih planinarskih društava i moto-klubova, zaposlenih u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima, ali i građana“, dodao je ministar Dačić.
U akciji gašenja požara učestvovalo više od 1000 ljudi
Prema njegovim rečima, tokom trajanja ove intervencije ukupno je bilo angažovano 1.014 ljudi, mahom pripadnika Sektora za vanredne situacije, i 489 vozila.
„Ne smemo zaboraviti ni dejstvo iz vazduha, a tu pre svega mislim na pripadnike Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su sa pet letelica imali ukupno 55 naleta. Pomoć iz vazduha došla je i od posade „Iljušina IL-76“, i to sa ukupno 19 naleta“, naveo je Ivica Dačić.
Samo tokom ove sezone požara na otvorenom prostoru pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su ukupno 13.002 požara.
(Kurir.rs)