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Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili požar koji je 4. septembra izbio na Suvoj planini.

„Vatrogasci-spasioci, uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga, uspeli su da ugase požar koji je pre skoro mesec i po dana planuo na Suvoj planini. Napominjem da u ovoj intervenciji nije bilo nastradalih i da nijedan objekat nije izgoreo, što je nama uvek prioritet“, rekao je Dačić.

On je ukazao da je zbog nepristupačnosti terena i izuzetno teških uslova gašenje požara bilo otežano, ali da su pripadnici Sektora za vanredne situacije, pravovremenom reakcijom, uspeli prvo da lokalizuju vatrenu stihiju, a zatim i da je ugase.

"Na ovoj intervenciji učestvovali su vatrogasci-spasioci iz Niša, Pirota, Gadžinog Hana, Doljevca i Zaječara. Pomoć su imali od pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava „Konstantin“ i „Stevan Sinđelić“, kolega iz Civilne zaštite, zaposlenih u Javnom preduzeću „Srbijašume“, članova Srpsko-ruskog humanitarnog centra, članova lokalnih planinarskih društava i moto-klubova, zaposlenih u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima, ali i građana“, dodao je ministar Dačić.

U akciji gašenja požara učestvovalo više od 1000 ljudi

Prema njegovim rečima, tokom trajanja ove intervencije ukupno je bilo angažovano 1.014 ljudi, mahom pripadnika Sektora za vanredne situacije, i 489 vozila.

„Ne smemo zaboraviti ni dejstvo iz vazduha, a tu pre svega mislim na pripadnike Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su sa pet letelica imali ukupno 55 naleta. Pomoć iz vazduha došla je i od posade „Iljušina IL-76“, i to sa ukupno 19 naleta“, naveo je Ivica Dačić.

Samo tokom ove sezone požara na otvorenom prostoru pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su ukupno 13.002 požara.