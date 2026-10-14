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- Vidimo se danas u Šapcu u 18 časova. Imamo program za razvoj cele Srbije. Obećavam i dobro druženje, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na izborima 25. oktobra.

Vučić je već predstavio na jugu i istoku Srbije program od 6 tačaka za ubrzani razvoj i napredak tih delova zemlje, a Šapčani će moći večeras da čuju šta još prvi na listi Ujedinjene Srbije ima da kaže o svojoj viziji, planovima i programima za budućnost naše zemlje.

 Kurir.rs

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