skup u šapcu
"VIDIMO SE DANAS U ŠAPCU U 18 ČASOVA" Vučić: Imamo program za razvoj cele Srbije, obećavam i dobro druženje!
Slušaj vest
- Vidimo se danas u Šapcu u 18 časova. Imamo program za razvoj cele Srbije. Obećavam i dobro druženje, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na izborima 25. oktobra.
Vučić je već predstavio na jugu i istoku Srbije program od 6 tačaka za ubrzani razvoj i napredak tih delova zemlje, a Šapčani će moći večeras da čuju šta još prvi na listi Ujedinjene Srbije ima da kaže o svojoj viziji, planovima i programima za budućnost naše zemlje.
Kurir.rs
37 · Reaguj
29