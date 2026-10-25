Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava protiv NN lica koje je na društvenim mrežama objavilo montirani snimak ranijih navoda profesora i sudije Ustavnog suda Z.L. o tome šta je DS radila na izborima 2012. godine, pa je ovaj snimak stavilo u kontekst kao da Z.L. priča o tome šta će SNS raditi na izborima 2026. godine.