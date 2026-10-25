MONTAŽOM STAROG SNIMKA HTELI DA IZAZOVU HAOS I PANIKU NA IZBORIMA Tužilaštvo hitno reagovalo: Podneta krivična prijava protiv NN lica
- Višem javnom tužilaštvu u Beogradu podneta je prijava protiv NN lica zbog objave montiranog snimka na društvenim mrežama.
- Snimak je starije navode profesora i sudije Z.L. prikazao kao da govori o tome šta će SNS raditi na izborima 2026. godine.
- Tužilaštvo je odmah zatražilo od policije da utvrdi identitet učinioca zbog sumnje na izazivanje panike i nereda.
Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava protiv NN lica koje je na društvenim mrežama objavilo montirani snimak ranijih navoda profesora i sudije Ustavnog suda Z.L. o tome šta je DS radila na izborima 2012. godine, pa je ovaj snimak stavilo u kontekst kao da Z.L. priča o tome šta će SNS raditi na izborima 2026. godine.
U skladu sa zakonom i Opšte obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva O br. 7/26 od 20.10.2026. godine, odmah po prijemu krivične prijave Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu uputilo je policiji zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u pravcu utvrđivanja identiteta učinioca krivičnog dela Izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika.
(Kurir.rs)