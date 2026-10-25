Slušaj vest

Velika izlaznost na današnjim parlamentarnim izborima u Srbiji pokazuje poverenje birača u proces, istakli su međunarodni posmatrači iz Češke, SAD, Austrije, Portugala i Izraela koji prate proces na biračkom mestu 76 u OŠ „Stevan Sremac” u Borči. Kako navode, prisustvo predstavnika i vlasti i opozicije u biračkom odboru pruža mogućnost za dobru kontrolu tokom izbornog dana.

Predstavnik posmatračke misije Instituta Trezeno iz Portugala Rodrigo Pereira Kutinjo izjavio je da za sada pritužbi na nepravilnosti na tom biračkom mestu nije bilo i posebno je istakao veliku izlaznost.

- Razgovarao sam sa ljudima i bili su impresionirani izlaznošću, brojem ljudi i voljom da glasaju - istakao je on.

Kutinjo je naveo da je razgovarao sa posmatračima i članovima biračkog odbora, uključujući i one iz redova vlasti i opozicije, i ocenio da su dobro pripremljeni.

- Deluje da su svi veoma spremni. Samo što je broj ljudi veliki, ali to je dobra stvar - rekao je Kutinjo.

Posmatrač Izraelskog instituta za izvoz Raz Granot ocenio je da velika izlaznost na ovom biračkom mestu pokazuje da ljudi imaju poverenja u birački proces. Granot je izrazio zadovoljstvo što na tom biračkom mestu kao posmatrači prisustvuju njegove kolege iz čitavog sveta i ukazao da su u biračkom odboru predstavljene sve izborne liste.

00:17 ALEKSANDAR VUČIĆ GLASAO SA SUPRUGOM TAMAROM Izvor: Kurir

Džon Istman iz Instituta Klermont iz Sjedinjenih Država takođe smatra da veliki broj građana na biračkim mestima pokazuje intenzivno interesovanje za izbore.

- Posebno sam bio fokusiran na kontrolu, na činjenicu da je svako morao da ima ličnu identifikaciju i svi su na ulazu evidentirani. Glasački listići su ubacivani u obezbeđenu kutiju. Čitav proces mi je delovao veoma sigurno - rekao je Istman.

On je naveo da je impresioniran nivoom kontrole u izbornom procesu u Srbiji.

- Druga stvar koja me je veoma impresionirala jeste to što su predstavnici dve glavne stranke, kao i drugih opozicionih stranaka, svi bili prisutni. To pruža kontrolu sistema koja je, po mom mišljenju, veoma korisna - rekao je Istman i dodao da je bio angažovan tokom predsedničkih izbora 2020. godine u SAD i ocenio da su aktuelni vanredni parlamentarni izbori u Srbiji „znatno bezbedniji”.

1/13 Vidi galeriju Srbi sa KiM glasaju Foto: TV Most