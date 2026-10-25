Slušaj vest

"Stari pasoš je istekao, izvadio sam novi i sada sam čist", vrlo verovatno je pomislio jedan Makedonac, ali kada je stigao na aerodrom u Diseldorfu, samo što ga srčka nije strefila.

Granična policija Nemačke lupila mu je pečat u pasošu na kome jasno piše - deportacija.

Novi pasoš, novi broj dokumenta, nova fotografija. Ponovo je planirao put u Nemačku te 2023. godine, uveren da mu je prethodni problem ostao u starom pasošu, ali Šengenski sistem uopšte ne funkcioniše tako.

Na njegovom "svežem" pasošu osvanuo je službeni pečat nemačke Savezne policije (Bundespolizei) izdat na aerodromu u Diseldorfu sa jasnim natpisom "ABGESCHOBEN / DEPORTED" u junz 2023. godine, a što znači da je osoba deportovana iz Nemačke. Ispod se nalazi i standardni izlazni pečat sa datumom 13.05.2023. iz Diseldorfa.

Foto: Shuttestock

Makedonac je ubrzo potražio pomoć na društvenim mrežama i upitao koliko ima zabranu ulaska u Nemačku sa ovim pečatom.

Zbog čega je deportovan ima više razloga: možda što je ranije prekoračio dozvoljeni boravak, nije posedovao dokumente kojima bi dokazala opravdala posetu ili ima zabranu ulaska u područje Šengena ili nacionalno područje.

Iako se ponadao da će sa novim pasošem preći granicu, nije imao u vidu da granična policija ne utvrđuje identitet osobe na osnovu broja putne dozvole, već na osnovu ID-a, odnosno JMBG-a.

Ne propustite InfoBiz NEMAČKA POOŠTRILA PRAVILA DEPORTACIJE STRANACA: Bundestag usvojio novi zakon i evo šta on predviđa

U Šengenskom informacionom sistemu (SIS) nadležni organi mogu imati upozorenje na osobu kojoj je, po odgovarajućem pravnom osnovu, potrebno odbiti ulazak ili boravak.

Takvo upozorenje nije vezano samo za broj pasoša. Može sadržati ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, podatke o dokumentima, fotografiju i otiske prstiju, kada su dostupni i ispunjeni zakonski uslovi. Zato novi pasoš sam po sebi ne uklanja postojeće upozorenje.

Ključne posledice ovog pečata

Neke od posledica ukoliko vam u pasošu osvane pečat o deportaciji su sledeće:

• Zabrana ulaska i boravka: Uz deportaciju se po pravilu automatski izriče zabrana ulaska i boravka u Nemačkoj i svim zemljama Šengenskog prostora (na osnovu Nemačkog zakona o boravku).

Foto: FILIP SINGER/EPA

• Trajanje zabrane: Standardna zabrana obično traje do 5 godina, ali u težim slučajevima (krivične prijave, ugrožavanje javne bezbednosti) može biti produžena na 10 godina ili duže.

• Evidencija u sistemu (SIS): Podaci se unose u Šengenski informacioni sistem (SIS), što znači da će svaka granična kontrola u Šengenu automatski detektovati meru i odbiti ulazak.

• Troškovi deportacije: Osoba je dužna da nadoknadi troškove prinudnog udaljenja koje je država imala, a uplata tih troškova je često uslov da se uopšte razmatra ukidanje ili skraćenje zabrane.

• Skraćenje ili ukidanje zabrane: Moguće je podneti formalni zahtev za ukidanje ili skraćenje zabrane (na primer, zbog spajanja porodice ili drugih naročito opravdanih okolnosti), pri čemu se preporučuje angažovanje stručnog advokata za migracioni pravo.

EES sistem se razlikuje od SIS sistema

Podsetimo, od 10. aprila 2026. godine na spoljnim granicama 29 evropskih država potpuno se primenjuje i EES, elektronski sistem evidencije ulazaka i izlazaka.

Za putnike iz trećih država koji podležu tom sistemu beleže se podaci o osobi, putnoj ispravi, biometriji i prelascima granice. Sistem omogućava i evidentiranje prekoračenja dozvoljenog boravka, kao što smo više puta ranije pisali.

Međutim, treba napraviti jasnu razliku - EES evidentira određene granične podatke i prekoračenja, dok SIS (Šengenski informacioni sistem) sadrži zakonom predviđene kategorije upozorenja.

Ako je, međutim, zabrana zaista izrečena, promena pasoša ne ukida odluku na kojoj se ona zasniva. Čak ni plaćanje kazne samo po sebi ne znači da je eventualna zabrana prestala.

Šta treba proveriti

Pre svega, kako biste bili sigurni o čemu je reč potrebno je proveriti sledeće:

Dokument koji je osoba dobila od nadležnog organa: da li je reč o kazni, odbijanju ulaska, odluci o povratku ili zabrani ulaska i boravka.

Ne propustite Planeta HAOS NA EVROPSKIM GRANICAMA MOŽE DA POTRAJE GODINAMA: Stručnjaci upozoravaju na velike posledice do kojih može doći zbog primene EES sistema

Zatim datum, trajanje i teritorijalno dejstvo eventualne zabrane, kao i mogućnost njenog osporavanja ili ukidanja.

Ako postoje netačni ili nezakonito uneti podaci u SIS-u, moguće je tražiti njihovu ispravku ili brisanje.

Kurir/ Blic