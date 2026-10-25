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Angelina Vučić, majka predsednika Aleksandra Vučića napadnuta je danas ispred biračkog mesta na kome je jutros glasala.

Žena, koja ima više od 80 godina, vraćala se iz nabavke kada joj je grupa blokadera otela kese sa namirnicama iz ruku i odgurnula je.

Napad na Angelinu Vučić prijavljen je policiji, a u toku je istraga tokom koje će biti utvrđene sve činjenice.

Ponašanje blokadera i nasilje koje sprovode, jasno podseća na revolucionarne obračune iz oktobra 1944. godine, kada su komunisti, u ime svoje ideologije, sprovodili represiju i obračunavali se sa političkim protivnicima progonima i likvidacijama

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