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Angelina Vučić, majka predsednika Aleksandra Vučića napadnuta je danas ispred biračkog mesta na kome je jutros glasala.

Žena, koja ima više od 80 godina, vraćala se iz nabavke kada joj je grupa blokadera otela kese sa namirnicama iz ruku i odgurnula je.

Napad na Angelinu Vučić prijavljen je policiji, a u toku je istraga tokom koje će biti utvrđene sve činjenice.