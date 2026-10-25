Politika
BLOKADERI NAPALI MAJKU ALEKSANDRA VUČIĆA: Maltretirali staricu od 82 godine, oteli joj kesu s namirnicama - ZLO! Ubijali bi kao u oktobru 1944!
- Angelina Vučić, majka predsednika Aleksandra Vučića, napadnuta je danas ispred biračkog mesta na kome je glasala
- Grupa blokadera joj je otela kese sa namirnicama i odgurnula je dok se vraćala iz nabavke
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Angelina Vučić, majka predsednika Aleksandra Vučića napadnuta je danas ispred biračkog mesta na kome je jutros glasala.
Žena, koja ima više od 80 godina, vraćala se iz nabavke kada joj je grupa blokadera otela kese sa namirnicama iz ruku i odgurnula je.
Napad na Angelinu Vučić prijavljen je policiji, a u toku je istraga tokom koje će biti utvrđene sve činjenice.
Ponašanje blokadera i nasilje koje sprovode, jasno podseća na revolucionarne obračune iz oktobra 1944. godine, kada su komunisti, u ime svoje ideologije, sprovodili represiju i obračunavali se sa političkim protivnicima progonima i likvidacijama
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