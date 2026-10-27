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Direktor Međunarodne agencije za energetiku (IEA) Fatih Birol izjavio je da ne očekuje da će se energetska tržišta 2027. godine vratiti u stanje u kakvom su bila pre američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je počeo krajem februara.

"Bojim se da ne vidim nikakav realan put kojim bi tržišta mogla da se vrate, već sledeće godine, na nivo na kojem su bila pre početka ovog rata", rekao je Birol na konferenciji "Međunarodna nedelja energetike" u Singapuru, prenosi Al Džazira.

Prema njegovim rečima, energetska bezbednost mora da postane prioritet broj jedan kako za vlade, tako i za poslovni svet, a sve strane moraju da budu spremne za ekonomske i logističke izazove koje donosi trenutna kriza.

"Ali, ne smemo da zaboravimo ni šta donosi naredno poglavlje za zemlje i kompanije koje su danas ovde prisutne", rekao je on.

Sukob u Iranu doveo je do naglog zaoštravanja stanja na tržištu, za koje se inače predviđalo da će ove godine biti u suficitu, značajno poremetivši globalne energetske tokove i uzrokujući rast cena referentnih vrsta nafte, kao i naftnih derivata, podseća Al Džazira.