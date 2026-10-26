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Glavni i odgovorni urednik Informera, Dragan J. Vučićević se oglasio večeras nakon upada pripadnika Zborova u prostorije televizije Informer.

- Napali su Informer TV, pokušali su i da zapale, nisu uspeli. Zamalo su me ubili, došli su s tom idejom, da nije bilo kamera, da nisu bili svesni da se snimaju, a bilo je dosta i s telefonima... Krvožedna rulja, tako se to zove, to su bili nasilnici i huligani, strašni ljudi. Kažu da su studenti, a ja nisam video studente među njima - rekao je na početku.

- Kažu nisu blokaderi, a šta ste? - upitao je.

Foto: Informer TV printscreen

Kako je rekao, pokazali su se danas.

- Da nije bilo odložene reakcije policije, spremali su se za to. Našli smo u blizini Informera automobil sa kantama punim benzina. Hoće da nas ućutkaju, da ne možemo da radimo i raskrinkavamo laži. Mnogo ih boli Informer, ne zato što radimo, zato što smo uz vlast i Vučića, ne, zato što raskrinkavamo laži - dodao je.

Dodao je da su ga evakuisali sa Informer televizije pripadnici jedne jedinice policije.

- Polomili su nam staklena vrata, ne znam čime. Desetinama minuta su lupali, bacali kamenje, topovske udare koliko sam čuo i na kraju su razbili stakleni zid. Uništili su opremu vrednu desetinu hiljadu evra, tražili su da im se pokaže gde je režija, da bi počupali kablove. To je naša imovina - rekao je.

Dodaje da su tražili da isključe program, ali da se ne plaši.

1/21 Vidi galeriju Drama ispred Informer TV Foto: Printskrin Informer TV

- Bilo je ispred stotinak ljudi, ne znam. A u zgradi nam se nalazi u tom trenutku i deca, koja nisu imali kome da ih ostave. Dobio sam telefon od Ilije Srdanovića, pozvao sam i njega. Objasnio šta se dogodilo. Zamislite da je neko iz N1 i Nove S, da je napadnut neko. Nema nikoga da ovo osudi, ovaj napad na Informer, ni od novinskih redakcija. Valjda misle da je to tamo negde u Informeru, da neće doći do njih, ne, doći će do vas - rekao je i dodao:

- Ovo su najgori ekstremisti koje ne trpe drugo mišljenje. Bili su izbori. Večeras nije napadnut samo Informer, napadnuta je i televizija Pink, ali su ih zaštitili, te nisu uspeli da uđu u Pink TV. Nisam vas se uplašio, video sam bes, da ste spremni na sve.