Politika
"NASILJE NIKAD NIJE REŠENJE" Fon Bekerat se oglasio nakon upada na Informer
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Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat pozvao je večeras, nakon upada grupe građanja u prostorije Informera, da se svi uzdrže od bilo kakvog nasilja.
Bekerat je u objavi na mreži Iks istakao da oni koji žele da izraze kritiku ili podnesu pritužbe protiv bilo kojeg medija treba to da učine dostojanstveno i putem utvrđenih pravnih, regulatornih i koregulatornih mehanizama.
- Nasilje nikada nije rešenje. Istovremeno, ponavljamo poziv REM-u da pokaže nezavisnost i integritet u svom radu. Takođe podsećamo sve medije na odgovornost da doprinesu pravednom, odgovornom i konstruktivnom javnom diskursu - napisao je Andreas fon Bekerat.
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