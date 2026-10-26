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Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat pozvao je večeras, nakon upada grupe građanja u prostorije Informera, da se svi uzdrže od bilo kakvog nasilja.

Bekerat je u objavi na mreži Iks istakao da oni koji žele da izraze kritiku ili podnesu pritužbe protiv bilo kojeg medija treba to da učine dostojanstveno i putem utvrđenih pravnih, regulatornih i koregulatornih mehanizama.

- Nasilje nikada nije rešenje. Istovremeno, ponavljamo poziv REM-u da pokaže nezavisnost i integritet u svom radu. Takođe podsećamo sve medije na odgovornost da doprinesu pravednom, odgovornom i konstruktivnom javnom diskursu - napisao je Andreas fon Bekerat.

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