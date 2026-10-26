Slušaj vest

Ivica Dačić, predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS), oglasio se večeras na svom "Instagram" nalogu dan nakon održanih vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji na kojim koalicija okupljena oko njegove stranke nije uspela da pređe cenzus.

- Hvala svima koji su u nemogućim uslovima i atmosferi glasali za nas. Život se sastoji od uspona i padova. Nije strašno pasti, važno je ustati. Kao i uvek do sada ustaćemo, još jači i čvršći - naveo je i dodao:

- Treba svi da sačuvamo dostojanstvo i mir. I svoju zemlju Srbiju. Sa mnom ili bez mene, svejedno. Živeće ovaj narod i ova partija!

Podsećamo, Studentska lista je pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju 25. oktobra. Prema poslednjim rezultatima, osvojili su 140 mandata, dok je lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata.