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Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat osudio je sinošnje upade u prostorije Informera i pozvao sve da se suzdrže od nasilja.

- Povodom večerašnjih događaja u prostorijama Informera, još jednom pozivamo sve da se uzdrže od bilo kakvog nasilja. Oni koji žele da izraze kritiku ili ulože pritužbu na rad bilo kog medija, trebalo bi to da učine dostojanstveno i putem utvrđenih pravnih, regulatornih i koregulatornih mehanizama. Nasilje nikada nije rešenje - napisao je on na društvenoj mreži "X".

Andreas je pozvao REM da "pokaže nezavisnost i integritet u svom radu".

Istovremeno, ponavljamo poziv REM-u da pokaže nezavisnost i integritet u svom radu. Takođe podsećamo sve medije na njihovu odgovornost da doprinesu poštenom, odgovornom i konstruktivnom javnom dijalogu.

Podsetimo, grupa od nekoliko desetina ljudi, pripadnika nekoliko zborova, okupila se sinoć ispred TV Informer, a potom i ušla u prostorije televizije tokom emitovanja emisije "Kolegijum".