Politika
Brankica Stankovic: Napad na Informer i Pink je nedopustiv
Slušaj vest
Brankica Stanković, novinarka i voditeljka televizije Insajder osudila je sinošnji upad u prostorije televizije Informer, kada je grupa od nekoliko desetina ljudi, pripadnika zborova ušla u zgradu pomenutog medija.
- I Informer i Pink su godinama objavljivali laži i bljuvotine o meni, ali upad u bilo koju redakciju je nedopustiv i nikada to neću podržati - napisala je Brankica na društvenoj mreži "X".
Podsetimo, upad u Informer osudio je i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat i pozvao "građane da se suzdrže od nasilja".
(Kurir.rs)
1 · Reaguj
Komentariši