Brankica Stanković , novinarka i voditeljka televizije Insajder osudila je sinošnji upad u prostorije televizije Informer, kada je grupa od nekoliko desetina ljudi, pripadnika zborova ušla u zgradu pomenutog medija.

- I Informer i Pink su godinama objavljivali laži i bljuvotine o meni, ali upad u bilo koju redakciju je nedopustiv i nikada to neću podržati - napisala je Brankica na društvenoj mreži "X".