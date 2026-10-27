Slušaj vest

Brankica Stanković, novinarka i voditeljka televizije Insajder osudila je sinošnji upad u prostorije televizije Informer, kada je grupa od nekoliko desetina ljudi, pripadnika zborova ušla u zgradu pomenutog medija.

- I Informer i Pink su godinama objavljivali laži i bljuvotine o meni, ali upad u bilo koju redakciju je nedopustiv i nikada to neću podržati - napisala je Brankica na društvenoj mreži "X".

 Podsetimo, upad u Informer osudio je i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat i pozvao "građane da se suzdrže od nasilja".

(Kurir.rs)

Ne propustitePolitika"NASILJE NIKADA NIJE REŠENJE" Šef Delegacije EU u Srbiji osudio napad na "Informer": Apelovao na REM da pokaže nezavisnost
Andreas Von Bekerat
PolitikaOGLASIO SE VUČIĆEVIĆ NAKON UPADA U INFORMER: "To je bila krvožedna rulja, a ne studenti!"
Dragan Vučićević
PolitikaPRIPADNICI ZBOROVA ISPRED TELEVIZIJE PINK: Policijske snage na Dedinju (VIDEO)
Pink
PolitikaVUČIĆ SE OGLASIO O UPADU NA INFORMER: "Večeras smo pratili nasilje bez presedana, ćuti EU, ćute svi" (VIDEO)
Aleksandar Vucic