"NE OBEĆAVAMO DA ĆE BITI LAKO" Saičić posle izbora: Vlast nije privilegija, već odgovornost prema narodu
Radomir Saičić, kandidat za poslanika Skupštine Srbije sa Studentske liste, izjavio je da su na parlamentarnim izborima pokazali da promene nisu samo moguće, već da za njih postoji i volja. Dodao je da im sada predstoji da pokažu da su dostojni poverenja građana.
- Studenti su pobedili. A sa njima je pobedila i nada da Srbija može biti zemlja pravde, slobode i dostojanstva. Neka ova noć bude početak jednog novog poglavlja - rekao je Saičić na konferenciji za novinare iz štaba Studentske liste.
Kako je dodao, počinje poglavlje u kojem se Srbija neće deliti na pobednike i poražene, već će svi građani zajedno graditi zemlju u kojoj svako ima pravo na glas, na istinu i na budućnost.
- Ne obećavamo da će sve biti lako. Obećavamo da nećemo zaboraviti zašto smo počeli. Nećemo zaboraviti ljude koji su nam ukazali poverenje. Nećemo zaboraviti vrednosti zbog kojih smo se borili. I nećemo zaboraviti da vlast nije privilegija, već odgovornost prema narodu - poručio je Saičić.
Istakao je da za njih Srbija nije samo zemlja na karti, već njeni ljudi, njihova nada, njihova borba i njihovo pravo da žive dostojanstveno.
Saičić je naveo da su građani Srbije pokazali da nijedna prepreka nije veća od njihove volje.
- Nijedan strah nije jači od njihove hrabrosti i nijedna sila ne može zauvek nadjačati narod koji je odlučio da uzme svoju sudbinu u svoje ruke. Gotovo svaki građanin Srbije, bilo u svojoj zemlji ili daleko od nje, dao je svoj glas i pokazao da mu je stalo do budućnosti ove zemlje. Ta volja mora biti poštovana, bez izuzetka, bez izgovora, bez pokušaja da se prekroji ono što su građani jasno poručili - poručio je Saičić.
Dodao je da preliminarni rezultati pokazuju da Studentska lista ubedljivo vodi na svim biračkim mestima.
- Nije reč samo o rezultatima, već o ljudima, o svima koji su verovali kada je bilo najteže, koji nisu odustali kada su ih ubeđivali da ništa ne može da se promeni i koji su, uprkos svemu, nastavili da se bore. Ovo je pobeda hrabrosti nad strahom, pobeda nade nad ravnodušnošću, pobeda vere da Srbija može i mora drugačije - naveo je Saičić.
Saičić je dodao da počinje ozbiljan, odgovoran i težak posao izgradnje Srbije u kojoj zakon važi jednako za sve, istina se ne kažnjava, znanje poštuje, mladi vide svoju budućnost i nijedan čovek ne mora da se plaši zato što misli drugačije.
- Ne obećavamo da će sve biti lako. Obećavamo da nećemo zaboraviti zašto smo počeli. Nećemo zaboraviti ljude koji su nam ukazali poverenje. Nećemo zaboraviti vrednosti zbog kojih smo se borili. I nećemo zaboraviti da vlast nije privilegija, već odgovornost prema narodu. Jer Srbija nije samo zemlja na karti. Srbija su njeni ljudi: njihova nada, njihova borba i njihovo pravo da žive dostojanstveno - zaključio je Saičić.
On je poručio da su na izborima pokazali da su promene moguće i da za njih postoji volja, a da sada moraju da pokažu da su dostojni poverenja koje su dobili.
- Studenti su pobedili. A sa njima je pobedila i nada da Srbija može biti zemlja pravde, slobode i dostojanstva. Neka ova noć bude početak jednog novog poglavlja. Poglavlja u kojem se nećemo deliti na pobednike i poražene, već ćemo zajedno graditi zemlju u kojoj svako ima pravo na glas, na istinu i na budućnost - poručio je Saičić.
(Tanjug)