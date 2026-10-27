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Radomir Saičić, kandidat za poslanika Skupštine Srbije sa Studentske liste, izjavio je da su na parlamentarnim izborima pokazali da promene nisu samo moguće, već da za njih postoji i volja. Dodao je da im sada predstoji da pokažu da su dostojni poverenja građana.

- Studenti su pobedili. A sa njima je pobedila i nada da Srbija može biti zemlja pravde, slobode i dostojanstva. Neka ova noć bude početak jednog novog poglavlja - rekao je Saičić na konferenciji za novinare iz štaba Studentske liste.

Kako je dodao, počinje poglavlje u kojem se Srbija neće deliti na pobednike i poražene, već će svi građani zajedno graditi zemlju u kojoj svako ima pravo na glas, na istinu i na budućnost.

- Ne obećavamo da će sve biti lako. Obećavamo da nećemo zaboraviti zašto smo počeli. Nećemo zaboraviti ljude koji su nam ukazali poverenje. Nećemo zaboraviti vrednosti zbog kojih smo se borili. I nećemo zaboraviti da vlast nije privilegija, već odgovornost prema narodu - poručio je Saičić.

Istakao je da za njih Srbija nije samo zemlja na karti, već njeni ljudi, njihova nada, njihova borba i njihovo pravo da žive dostojanstveno.

Saičić je naveo da su građani Srbije pokazali da nijedna prepreka nije veća od njihove volje.

- Nijedan strah nije jači od njihove hrabrosti i nijedna sila ne može zauvek nadjačati narod koji je odlučio da uzme svoju sudbinu u svoje ruke. Gotovo svaki građanin Srbije, bilo u svojoj zemlji ili daleko od nje, dao je svoj glas i pokazao da mu je stalo do budućnosti ove zemlje. Ta volja mora biti poštovana, bez izuzetka, bez izgovora, bez pokušaja da se prekroji ono što su građani jasno poručili - poručio je Saičić.

Dodao je da preliminarni rezultati pokazuju da Studentska lista ubedljivo vodi na svim biračkim mestima.

- Nije reč samo o rezultatima, već o ljudima, o svima koji su verovali kada je bilo najteže, koji nisu odustali kada su ih ubeđivali da ništa ne može da se promeni i koji su, uprkos svemu, nastavili da se bore. Ovo je pobeda hrabrosti nad strahom, pobeda nade nad ravnodušnošću, pobeda vere da Srbija može i mora drugačije - naveo je Saičić.

Saičić je dodao da počinje ozbiljan, odgovoran i težak posao izgradnje Srbije u kojoj zakon važi jednako za sve, istina se ne kažnjava, znanje poštuje, mladi vide svoju budućnost i nijedan čovek ne mora da se plaši zato što misli drugačije.

- Ne obećavamo da će sve biti lako. Obećavamo da nećemo zaboraviti zašto smo počeli. Nećemo zaboraviti ljude koji su nam ukazali poverenje. Nećemo zaboraviti vrednosti zbog kojih smo se borili. I nećemo zaboraviti da vlast nije privilegija, već odgovornost prema narodu. Jer Srbija nije samo zemlja na karti. Srbija su njeni ljudi: njihova nada, njihova borba i njihovo pravo da žive dostojanstveno - zaključio je Saičić.

On je poručio da su na izborima pokazali da su promene moguće i da za njih postoji volja, a da sada moraju da pokažu da su dostojni poverenja koje su dobili.

- Studenti su pobedili. A sa njima je pobedila i nada da Srbija može biti zemlja pravde, slobode i dostojanstva. Neka ova noć bude početak jednog novog poglavlja. Poglavlja u kojem se nećemo deliti na pobednike i poražene, već ćemo zajedno graditi zemlju u kojoj svako ima pravo na glas, na istinu i na budućnost - poručio je Saičić.