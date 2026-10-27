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Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) saopštilo je da će danas Regulatornom telu za elektronske medije (REM) biti predata inciijativa za oduzimanje dozvole za emitovanje programa TV Informer.

Inicijativa će biti predata u 14 časova, a predaće je organizacije civilnog društva, medijska udruženja i predstavnici studija novinarstva univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

- Inicijativa je odgovor na višegodišnje i sistematsko kršenje zakona i programskih obaveza koje REM do sada nije sankcionisao - naveo je NUNS u saopštenju.

Grupa građana je juče u večernjim časovima protestovala ispred zgrade “Informera” i oko 18 časova su upali u zgradu te televizije i prekinuli emitovanje programa,a u tom incidentu je izbio sukob dela okupljenih građana sa policijom.