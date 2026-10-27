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Pobeda Studentske liste na parlamentarnim izborima predstavlja iznenađenje pre svega zbog razlike u broju osvojenih glasova, ocenjuju politički analitičari Đorđe Vukadinović i Aleksandar Lukić.

Dok Vukadinović očekuje da nova vlada bude formirana do kraja godine i da borba protiv korupcije i jačanje institucija budu njeni prioriteti, Lukić smatra da će se tek posle predsedničkih izbora jasnije videti kakvu će politiku voditi nova vlast.

Obojica upozoravaju da je neophodno smirivanje političkih tenzija i sprečavanje svakog oblika nasilja.

Konačni rezultati vanrednih parlamentarnih izbora još se čekaju, ali je na osnovu dosadašnjih podataka jasno da će Studentska lista imati apsolutnu većinu u Narodnoj skupštini i mogućnost da samostalno formira vladu.

Urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović rekao je za RTS da su istraživanja javnog mnjenja koja je sprovodio pokazivala rast podrške Studentskoj listi još tokom leta, a da je u septembru postalo jasno da je prestigla Srpsku naprednu stranku.

Objašnjava da je Studentska lista postepeno privlačila birače tradicionalnih opozicionih stranaka, dok je SNS deo podrške dobijao od dosadašnjih birača Socijalističke partije Srbije.

"Mi smo uhvatili trend. Trend je bio da je u jednom trenutku Studentska lista preskočila SNS, mada su rasli i jedni i drugi. SNS je rastao blago, a Studentska lista je rasla strelovito", naveo je Vukadinović.

Ističe da je jedan od ključnih pokazatelja bila izuzetno visoka spremnost građana da izađu na izbore, što se, kako kaže, potvrdilo i na samom glasanju.

Naučni saradnik Instituta za političke studije Aleksandar Lukić smatra da je izborni rezultat iznenadio i učesnike izbora i analitičare, jer niko nije predvideo toliku razliku između dve vodeće liste.

"Očigledno je da je kampanja i ova atmosfera koja je trajala dve godine dovela do toga da se deluje na narod, pre svega emocijama. Emocije su ovde presudile, emocije koje su bile negativne prema vlasti", ocenio je Lukić.

Foto: RTS Printscreen

Prema njegovim rečima, veliki broj građana bio je motivisan pre svega željom za promenom vlasti, a ne jasno definisanom politikom koju očekuje od njenih naslednika.

Govoreći o prvim potezima buduće vlade, Vukadinović je ocenio da su predstavnici Studentske liste i pre izbora saopštili osnovne pravce svog delovanja, od kojih su najvažniji borba protiv korupcije, vladavina prava i jačanje institucija. Podseća da je Studentska lista najavila poštovanje Ustava kada je reč o Kosovu i Metohiji, kao i da neće uvoditi sankcije Rusiji. Smatra da će upravo ispunjavanje tih obećanja biti jedan od načina da se proceni doslednost nove vlasti.

Vukadinović očekuje da će nova parlamentarna većina nastojati da što pre formira vladu, iako zakonski rokovi omogućavaju da taj proces potraje. "Ja očekujem da mi do Nove godine imamo vladu. To je neka vrsta i obaveze", rekao je Vukadinović.

Očekuje oštre političke rasprave između nove većine i opozicije, ali se nada da će parlament ponovo postati mesto suštinske rasprave o zakonima i važnim državnim pitanjima.

"Očekujem oštru borbu, očekujem polemike, ali očekujem da se bar deo onoga što bi trebalo da bude Narodna skupština vrati u donekle ozbiljno", poručio je Vukadinović.

Lukić očekuje moguće odlaganje formiranja vlade

Aleksandar Lukić, s druge strane, smatra da politički program buduće vlasti još nije dovoljno konkretizovan i da će sastav vlade biti presudan za procenu njenog budućeg delovanja.

"Mi i dalje ne znamo kakva će politika biti. Ja mislim da tačna politika, pa čak i personalizacija te politike, neće biti sasvim jasna sve do predsedničkih izbora", naveo je Lukić.

Ne isključuje mogućnost da formiranje nove vlade bude odloženo do završetka predsedničkih izbora, iako naglašava da je reč o njegovoj proceni, a ne izvesnom ishodu.

Kada je reč o najavljenim dubinskim promenama u državnom aparatu i javnom sektoru, Lukić smatra da parlamentarna većina sama po sebi neće biti dovoljna za sve reforme, naročito u oblasti pravosuđa.

Govoreći o budućem sastavu parlamenta, Lukić je ocenio da će se politička borba u početku voditi između dve dominantne političke grupacije, ali da takva podela neće dugo opstati.

"Mislim da će posle ovih predsedničkih izbora doći do nekog razdvajanja unutar studentskog pokreta, odnosno Studentske liste, da će se oni razdvojiti na više poslaničkih klubova, zato što ta lista nije ideološki heterogena", rekao je Lukić.

Vukadinović, međutim, smatra da će Studentska lista, uprkos ideološkim razlikama, u prvom periodu sačuvati jedinstvo. Prema njegovoj oceni, upravo je zajednički nastup različitih političkih opcija bio jedan od ključnih razloga izborne pobede.

Ne isključuje da će se vremenom unutar pokreta izdvojiti socijaldemokratska i nacionalno-konzervativna struja, ali ne očekuje brzo raspadanje parlamentarne većine.

Govoreći o incidentima tokom proslave izborne pobede, Vukadinović je ocenio da je velika izlaznost pokazala da su izbori za mnoge građane imali karakter svojevrsnog referenduma o dosadašnjoj vlasti.

Naveo je da su pojedine scene proslave bile prihvatljiv izraz radosti, ali da institucije moraju da reaguju na svaki oblik nasilja.

Pozdravio je pozive predstavnika Studentske liste na mir i uzdržanost, ističući da je upravo nenasilan karakter studentskog pokreta doprineo njegovoj širokoj podršci.

Lukić je upozorio da političke podele ne smeju da prerastu u fizičke sukobe i da svaki eventualni prekršaj zakona mora da bude sankcionisan institucionalnim putem.

"Nikakvo nasilje nam nije potrebno i za svaku je osudu bilo kakvo nasilje sa bilo čije strane", poručio je Lukić. Obojica sagovornika saglasna su da je, posle izbora, neophodno smanjivanje napetosti u društvu i vraćanje političkih sukoba u okvire institucija.