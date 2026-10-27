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Udruženje novinara Srbije (UNS) uputilo je apel policiji da obezbedi fizičku sigurnost zaposlenih u Informeru i Pinku, nakon napada grupe građana, pripadnika zborova, na prostorije ovih televizija.

UNS je istakao da ugrožavanje fizičke sigurnosti zaposlenih u Informeru i Pinku nije odgovor na "nezakonitost rada i kršenje novinarskog kodeksa".

- UNS poziva REM da preispita rad ovih medijskih kuća i primeni neophodne sankcije, a policiju poziva da obezbedi fizičku sigurnost zaposlenih u ovim medijima- navodi se u saopštenju.

Grupa ljudi se okupila sinoć ispred zgrade televizije „Informer” u Beogradu, nakon čega je više osoba ušlo u prostorije redakcije. Usledile su rasprave sa glavnim i odgovornim urednikom televizije "Informer" Draganom J. Vučićevićem i zaposlenima, prekid redovnog programa i a onda i intervencija policije.

Grupa građana okupila se i ispred zgrade TV Pink koju su gađali jajima i flašama, kao i da je došlo do guranja sa policijom koja je štitila zgradu.