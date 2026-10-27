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Sinoć su u Bajinoj Bašti, oko 22 časa, nepoznati počinioci demolirali prostorije SNS-a. Milenko Ordagić, poverenik Opštinskog odbora SNS-a i predsednik opštine Bajina Bašta, oglasio se povodom incidenta.

- Naše prostorije se nalaze nedaleko od trga gde su slavili svoju pobedu. Jedna grupa se uputila ka stranci. Obili su bravicu na prozoru i upali u prostorije. Unutra su je skroz demolirali– kaže Ordagić.

sns bajina bašta demolirane prostorije
Demolirane prostorije SNS-a u Bajinoj Bašti Foto: Kurir/Z.G.

sns bajina bašta demolirane prostorije
Demolirane prostorije SNS-a u Bajinoj Bašti Foto: Kurir/Z.G.

sns bajina bašta demolirane prostorije
Demolirane prostorije SNS-a u Bajinoj Bašti Foto: Kurir/Z.G.

Na snimcima se može videte da su isprevratne stolice, flajeri i drugi papiri razbacani, izlepljene nalapnice, razbijena reklama na prostorijama stranke.

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Demolirane prostorije SNS-a u Bajinoj Bašti Izvor: Kurir/Z.G.

Ordagić je dodao da je policija napravila uviđaj i očekuju zapisnik.

(Kurir.rs)

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