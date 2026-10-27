Politika
DEMOLIRANE PROSTORIJE SNS U BAJINOJ BAŠTI Oglasio se predsednik opštine: "Obili su bravicu na prozoru i upali" (FOTO, VIDEO)
- Nepoznati počinioci su sinoć oko 22 časa demolirali prostorije SNS-a u Bajinoj Bašti, potvrdio je predsednik opštine Milenko Ordagić.
- Prema njegovim rečima, obili su bravicu na prozoru, upali unutra i potpuno uništili prostorije stranke.
Slušaj vest
Sinoć su u Bajinoj Bašti, oko 22 časa, nepoznati počinioci demolirali prostorije SNS-a. Milenko Ordagić, poverenik Opštinskog odbora SNS-a i predsednik opštine Bajina Bašta, oglasio se povodom incidenta.
- Naše prostorije se nalaze nedaleko od trga gde su slavili svoju pobedu. Jedna grupa se uputila ka stranci. Obili su bravicu na prozoru i upali u prostorije. Unutra su je skroz demolirali– kaže Ordagić.
Demolirane prostorije SNS-a u Bajinoj Bašti Foto: Kurir/Z.G.
Demolirane prostorije SNS-a u Bajinoj Bašti Foto: Kurir/Z.G.
Demolirane prostorije SNS-a u Bajinoj Bašti Foto: Kurir/Z.G.
Na snimcima se može videte da su isprevratne stolice, flajeri i drugi papiri razbacani, izlepljene nalapnice, razbijena reklama na prostorijama stranke.
Ordagić je dodao da je policija napravila uviđaj i očekuju zapisnik.
(Kurir.rs)
1 · Reaguj
2