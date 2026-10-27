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Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje nasilni upad u prostorije televizije Informer, prekid programa, zastrašivanje novinara i zaposlenih, kao i napade na zgradu televizije Pink.

Upad u televizijski studio, pretnje novinarima i pokušaji nasilnog ućutkivanja medija predstavljaju direktan udar na slobodu javne reči!

Niko nema pravo da upada u redakcije, prekida program, uništava opremu i odlučuje ko sme, a ko ne sme da govori!

Da li je ovo slika demokratije koju Srbija treba da očekuje? Da li će se od sada urednička politika određivati pretnjama, upadima i fizičkim zastrašivanjem?!

Posebno je nedopustivo da novinari i njihove porodice žive pod stalnim pritiskom i u strahu za sopstvenu bezbednost.

ANS zahteva HITNU reakciju policije i tužilaštva, identifikaciju svih odgovornih, njihovo procesuiranje u skladu sa zakonom i trajnu zaštitu novinara i medijskih radnika! Pozivamo sva novinarska udruženja da bez dvostrukih aršina osude nasilje, bez obzira na to o kom mediju je reč.

Nema demokratije tamo gde se novinarima preti. Nema slobode medija tamo gde se u redakcije upada silom. Novinari nisu mete, Ni Informer, ni Pink, niti bilo koji medij ne sme biti izložen nasilju, navodi se u saopštenju ANS.