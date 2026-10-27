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U sedištu Srpske napredne stranke (SNS) u Novom Beogradu počelo je obeležavanje stranačke slave, Svete Petke.

Obeležavanju stranačke slave prisustvuju član Predsedništva SNS i nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić, predsednik stranke Miloš Vučević, funkcioneri stranke Ana Brnabić, Siniša Mali, Nemanja Starović, Jelena Žarić Kovačević, kao i predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski.

- Mi ove godine obeležavamo našu slavu u nelakim uslovima, pred nama je težak put, poručio je Vučić i dodao da SNS obeležava svoju slavu, Svetu Petku u uslovima revolucionarnog terora i naveo da malo koja politička stranka prolazi kroz nešto slično, ne samo u savremenoj Evropi, već i u celom svetu.

- Mi, uzimajući zaštitu Svete Petke, moramo da budemo spremni, uspravni i istrajni, da budemo drugačiji od onih koji su lagali kako ćemo da uzmičemo, kako ćemo da bežimo, kako ćemo da se sklanjamo i kako ni svoju porodicu, ni otadžbinu nećemo smeti da čuvamo, jer smo, valjda, toliko grehova načinili. Ne poznajem bezgrešne ljude, posebno ne one koji su to o nama govorili, rekao je Vučić u obraćanju na obeležavanju stranačke slave u sedištu SNS-a.

SNS slavi stranačku slavu Sveta Petka 2026 Foto: Nemanja Nikolić

Pored simpatizera i članova i SNS-a, obeležavanju stranačke slave prisustvuju i brojni gosti. Okupljeni su lidera srpske opozicije Vučića dočekali skandiranjem "Aco, Srbine".

Kurir.rs/Tanjug

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