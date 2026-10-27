- Mi ove godine obeležavamo našu slavu u nelakim uslovima, pred nama je težak put, poručio je Vučić i dodao da SNS obeležava svoju slavu, Svetu Petku u uslovima revolucionarnog terora i naveo da malo koja politička stranka prolazi kroz nešto slično, ne samo u savremenoj Evropi, već i u celom svetu.

- Mi, uzimajući zaštitu Svete Petke, moramo da budemo spremni, uspravni i istrajni, da budemo drugačiji od onih koji su lagali kako ćemo da uzmičemo, kako ćemo da bežimo, kako ćemo da se sklanjamo i kako ni svoju porodicu, ni otadžbinu nećemo smeti da čuvamo, jer smo, valjda, toliko grehova načinili. Ne poznajem bezgrešne ljude, posebno ne one koji su to o nama govorili, rekao je Vučić u obraćanju na obeležavanju stranačke slave u sedištu SNS-a.