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Promena vlasti mogla bi da utiče i na spoljnopolitički kurs Srbije, ali ostaje pitanje u kom pravcu će se razvijati odnosi sa ključnim međunarodnim partnerima. Kakva će biti buduća saradnja sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, a kakvi odnosi sa Rusijom i Kinom? Da li se mogu očekivati novi pritisci na Beograd, ubrzanje evropskih integracija i smirivanje tenzija u regionu?

O mogućim geopolitičkim posledicama i izazovima za Srbiju za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorio je karijerni diplomata Zoran Milivojević.

U kontekstu promene vlasti, jedno od ključnih pitanja jeste kako će se nova politička garnitura postaviti prema međunarodnim partnerima i kakvu će spoljnu politiku voditi. O tome kako bi mogli da izgledaju budući odnosi Srbije sa velikim svetskim silama govorio je Milivojević.

- Pa, mislim da su prve reakcije koje su za nas važne, kako iz regiona tako i od velikih sila, pozitivne. Rezultati izbora su prihvaćeni, a prisutna su i očekivanja da će se politički odnosi i dosadašnja praksa nastaviti. To pokazuje da se očekuje da osnovni pravci spoljne politike Srbije ostanu isti. Kada pogledate, recimo, saopštenje Stejt departmenta, u kojem se navodi da se "sa radošću očekuje nastavak razgovora o strateškom partnerstvu", jasno je da su bili zadovoljni prethodnom politikom i da očekuju njen nastavak. To je neuobičajena formulacija u diplomatskoj praksi, ali upravo zato pokazuje kakva su njihova očekivanja. Kada je reč o Ruskoj Federaciji, manje-više su slična očekivanja - rekao je Milivojević.

Zoran Milivojević Foto: Kurir Televizija

"Nova vlast mogla bi da intenzivira odnose sa susedima"

Milivojević je ocenio da se mogu očekivati češći kontakti sa zemljama regiona, dok je istakao da spoljna politika nije bila u središtu predizborne kampanje, ali da prve izjave predstavnika Studentske liste ukazuju na to da se ne očekuju promene u stavu prema sankcijama Rusiji.

- Iz regiona smo videli pozitivne reakcije iz pojedinih centara koji su inače podržavali promene, poput Zagreba, Sarajeva i Podgorice. Već su uspostavljeni i prvi kontakti, a jedan od težišta delovanja nove vlasti u Srbiji moglo bi da bude intenziviranje odnosa sa susedima, posebno tamo gde postoje otvorena pitanja i gde je u poslednje vreme bilo tenzija. Važno je reći da spoljna politika nije bila u žiži predizborne kampanje niti je opredelila izborni rezultat. Glavne teme bile su unutrašnja politika, borba protiv korupcije i promene u političkom sistemu. Kada je reč o spoljnoj politici, za sada možemo da se oslonimo na pojedine izjave čelnika Studentske liste koje smo videli prethodnih dana, među kojima je i odbacivanje mogućnosti uvođenja sankcija Rusiji - kaže on.

Istakao je da će se buduća spoljna politika meriti prema postojećim odnosima Srbije sa velikim silama, njenom evropskom putu i stavu prema Kosovu i sankcijama Rusiji, ocenjujući da bi promene po tim pitanjima mogle da zadiru u državne i nacionalne interese.

- Druga važna stvar jeste da sagledamo sa koje pozicije nova vlast počinje. Ona preuzima nezavisnu i vojno neutralnu Srbiju, koja ima strateška partnerstva sa Narodnom Republikom Kinom i Ruskom Federacijom, otvoren dijalog o strateškim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i koja je na evropskom putu. Pre svega, reč je o zemlji koja ima u vidu državni i nacionalni interes. Srbija nije priznala Kosovo i nije uvela sankcije Rusiji. To je, otprilike, lična karta međunarodnog položaja Srbije. Svaki od ovih elemenata ima određeni značaj i upravo u odnosu na njih će se procenjivati da li će doći do promena u spoljnoj politici. Sankcije Rusiji jedna su od najosetljivijih tema. Registrovao sam izjave pojedinih čelnika da se tu ništa neće menjati, jer bi takva odluka zadirala u državne i nacionalne interese - nastavio je diplomata.

Foto: Kurir Televizija

- Moram da kažem da je to tačno. Uzimajući u obzir elemente međunarodnog položaja koji nova vlast nasleđuje, kao i dešavanja na globalnom planu i u našem evropskom okruženju, mislim da je to, u datim okolnostima, optimalno pozitivna pozicija za Srbiju. Srbija ima otvorene kanale komunikacije sa najvažnijim svetskim centrima moći - Pekingom, Moskvom, Vašingtonom i Briselom. To je pozicija koja omogućava da se državni i nacionalni interesi i ubuduće uspešno brane, na način koji odgovara potrebama zemlje na spoljnopolitičkom planu - za Kurir televiziju, zaključio je Milivojević.

02:26 ŠTA ČEKA SRBIJU POSLE PROMENE VLASTI? Stručnjak za Kurir televiziju otkrio šta će biti sa Rusijom, Amerikom i Evropskom unijom: "Sankcije su osetljiva tema" Izvor: Kurir televizija

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