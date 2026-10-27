Slušaj vest

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom upada na televiziju Informer, da će pristalice Srpske napredne stranke morati da se samoorganizuju ako državni organi ne budu preduzeli ništa po tom pitanju.

Kako je prenela televizija Informer, Vučić je na proslavi stranačke slave zatražio od državnih organa da rade svoj posao i reaguju.

"Ne bude li država reagovala, mi ćemo u danima koji dolaze morati da donesemo svoje odluke. Pri tome, nikada takvu odluku nemojte da čačkate. Donesu li odluku i nastave li teror nad ljudima koji drugačije misle, batinanje, prebijanje, razbijanje i sve ostalo, a državni organi ne preduzimaju ništa, bićemo primorani da se samoorganizujemo. I neka znaju da nose svu odgovornost za to", rekao je on.

Vučić je rekao da državni organi imaju obavezu da svoj posao, bez obzira da li im se neko sviđa.

"Ono juče je bilo užasno. Tek kada su došli pripadnici policijske brigade onda je spasen život (uredniku Informera) Draganu Vučićeviću, jer su ovi divljaci hteli da ga, što je najgore, ne da ga ubiju, nego da ga ponižavaju, maltretiraju. Ono što je najgore kod čoveka je kada želi da nekoga unizi, da nekome nanese stvarnu bol", rekao je Vučić.