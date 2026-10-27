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Nosilac Studentske liste Ilija Srdanović nakon pobede na parlamentarnim izborima u Srbiji dao je intervju za Klix.ba.

U tom intervjuu, Srdanović je komentarisao kako će se lista koju predvodi odnositi prema državama regiona, ali i kakav je njegov stav o ključnim pitanjima o kojima su do sada države imale različita mišljenja. Jedno od tih pitanja je i odnos prema pitanju Srebrenice.

Ceo intervju Klix.ba nosi naslov: "Ilija Srdanović: Vučićeve izjave '90-ih su sramota za Srbiju; sudovi su rekli svoje za Srebrenicu". Lider Studentske liste rekao je da priznaje rezolucije Međunarodnog suda o genocidu u Srebrenici i da je svestan nekih stavova "Skupštine Republike Srbije iz 2010. godine (Deklaracija o osudi zločina u Srebrenici na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, op. a.), koja se opredelila prema svemu tome".

U ostatku intervjua govori o dobrosusedskim odnosima i činjenici da iza liste koju predvodi stoje "deca rođena posle 2000. godine", koja nisu ni živela u vreme događaja u Srebrenici.

(Kurir.rs/Klix.ba)

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