KANDIDATIMA SA STUDENTSKE LISTE NAVODNO STIGLA PORUKA: Molimo vas da ne dajete izjave za ove medije
Predstavnici Studentskog pokreta pozvali su danas sve kandidate za poslanike sa liste "Studenti pobeđuju" da ne komuniciraju sa medijima koji su ih nazivali ustašama i teroristima, prenela je agencija Beta.
- Molimo vas da niko ne daje bilo kakve izjave, niti pisane niti usmene, na ulici ili bilo gde, na bilo koju temu tabloidima i prorežimskim televizijama: Alo, Kurir, Srbija danas, Politika, Večernje novosti, Blic, Prva, B92 - navedeno je u poruci, za koju nije do kraja potvrđeno da iza nje stoji Studentska lista, jer na njihovim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama ove informacije nema.
- Ti ljudi su do juče pisali tekstove da smo ustaše i teroristi, a sada menjaju stranu - naveli su navodno studenti u poruci upućenoj svim poslaničkim kandidatima sa njihove izborne liste.
(Kurir.rs/Beta)