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Predstavnici Studentskog pokreta pozvali su danas sve kandidate za poslanike sa liste "Studenti pobeđuju" da ne komuniciraju sa medijima koji su ih nazivali ustašama i teroristima, prenela je agencija Beta.

- Molimo vas da niko ne daje bilo kakve izjave, niti pisane niti usmene, na ulici ili bilo gde, na bilo koju temu tabloidima i prorežimskim televizijama: Alo, Kurir, Srbija danas, Politika, Večernje novosti, Blic, Prva, B92 - navedeno je u poruci, za koju nije do kraja potvrđeno da iza nje stoji Studentska lista, jer na njihovim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama ove informacije nema.

- Ti ljudi su do juče pisali tekstove da smo ustaše i teroristi, a sada menjaju stranu - naveli su navodno studenti u poruci upućenoj svim poslaničkim kandidatima sa njihove izborne liste.