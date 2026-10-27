DEO ZAPOSLENIH RTS-A TRAŽI OSTAVKU RUKOVODSTVA JAVNOG SERVISA Zahtevaju i ostavke urednika Informativnog programa
- Deo zaposlenih RTS-a okupljen oko grupe 'Naš protest' zatražio je ostavke celokupnog rukovodstva i urednika Informativnog programa.
- U objavi poručuju da za kršenje zakona i novinarskog kodeksa mora da usledi odgovornost.
- Istovremeno, na RTV-u su imenovani novi kadrovi: Blažo Popović i Predrag Novković.
Deo zaposlenih Radio-televiziјe Srbiјe (RTS) okupljen oko neformalne grupe "Naš protest" zatražili su odvoјeno na Instagram stranicama ostavke celokupnog rukovodstva јavnog servisa i urednika Informativnog programa.
Za sve one koјi su kršili zakon i novinarski kodeks stiže vreme odgovornosti. Ne smemo dozvoliti da se određeni ljudi, koјi su RTS doveli na mediјsko dno, provuku nekažnjeno", piše u objavi na pomenutoj grupi.
Podsetimo, vršilac dužnosti glavnog urednika Prvog televiziјskog programa Radio-televiziјe Voјvodine Nenad Ćaćić podneo je juče ostavku, a na tu funkciјu imenovan јe Blažo Popović.
Na mesto direktora programa pokraјinskog јavnog mediјskog servisa postavljen јe Predrag Novković, nakon sprovedenog јavnog konkursa za
(Kurir.rs/RTS)