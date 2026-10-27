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Deo zaposlenih Radio-televiziјe Srbiјe (RTS) okupljen oko neformalne grupe "Naš protest" zatražili su odvoјeno na Instagram stranicama ostavke celokupnog rukovodstva јavnog servisa i urednika Informativnog programa.

Za sve one koјi su kršili zakon i novinarski kodeks stiže vreme odgovornosti. Ne smemo dozvoliti da se određeni ljudi, koјi su RTS doveli na mediјsko dno, provuku nekažnjeno", piše u objavi na pomenutoj grupi.


Podsetimo, vršilac dužnosti glavnog urednika Prvog televiziјskog programa Radio-televiziјe Voјvodine Nenad Ćaćić podneo je juče ostavku, a na tu funkciјu imenovan јe Blažo Popović.

Na mesto direktora programa pokraјinskog јavnog mediјskog servisa postavljen јe Predrag Novković, nakon sprovedenog јavnog konkursa za

(Kurir.rs/RTS)

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