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Predstavnici "Alpak kapitala" saopštili su da nameravaju da 31. oktobra ugase novine "Nova", objavio je portal Nova.rs.

Kako tvrde, nakon pokušaja postavljanja Marka Stjepanovića na mesto glavnog urednika portala Nova.rs 8. oktobra, među odlukama koje su danas saopštene predstavnicima redakcije nalaze se gašenje štampanog izdanja od 31. oktobra, uz neizvesnu sudbinu zaposlenih u tom izdanju, otpuštanje honorarnih saradnika novina i portala Nova, kao i nedeljnika i portala Radar, stoji na Beti.

Pišu i da je planirano i gašenje podkasta "Dobar, loš, zao" i "Pick and roll", kao i foto-servisa Profimedia i EPA, koji su neophodni za funkcionisanje sajta Nova.rs, novina Nova i nedeljnika Radar, prenosi Beta.

- Odluke su saopštene jednostrano, bez konsultacije sa urednicima portala, novina i nedeljnika i donete su, kako nam je rečeno, od strane Pedra Vargasa Davida, Petera Vajaia, kao i Marka Stjepanovića, imenovanog za glavnog urednika redakcije Nova.rs, koji nijedan dan nije proveo u redakciji Nove, budući da ga, zbog nepoštovanja osnovnih novinarskih profesionalnih standarda na prethodnoj funkciji glavnog urednika Blica, redakcija Nove ne želi za glavnog urednika - navedeno je na sajtu.