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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu postupilo je bez odlaganja povodom svih 16 događaja prijavljenih tokom izbornog procesa 25. oktobra 2026. godine na teritoriji Novog Beograda, Zemuna i Surčina, saopštilo je ovo tužilaštvo.

Povodom svakog događaja tokom izbora odmah su otvoreni predmeti, sačinjeni zahtevi za prikupljanje potrebnih obaveštenja i neposredno, na ruke, predati policijskim službenicima nadležnih policijskih stanica, kako bi se bez odlaganja pristupilo proveri svih prijava.

Prijave su se odnosile na fizičke napade, pretnje, sukobe na biračkim mestima, sumnje na nepravilnosti prilikom glasanja, kao i druge incidente zabeležene tokom izbornog dana.

Za koje događaje su pokrenuti postupci

Među prijavljenim događajima izdvajaju se:

Busije: Prijavljeno je da su tri nepoznata muškarca na biračkom mestu broj 107 fizički napala kontrolora i udarila ga u glavu. Oštećeni je pozvan radi davanja obaveštenja.

OŠ "Laza Kostić", Novi Beograd: Zbog prijavljenih pretnji kontroloru, policiji je naloženo uzimanje izjava, pribavljanje video-snimaka i dovođenje prijavljenog lica radi prikupljanja obaveštenja.

OŠ "Rade Končar", Zemun: Na dva biračka mesta prijavljene su nepravilnosti u vezi sa ubacivanjem više glasačkih listića, a na jednom je došlo i do obustave glasanja. Naložene su provere, razgovori sa članovima biračkih odbora i pribavljanje raspoloživih snimaka.

OŠ "Vlada Obradović Kameni", Novi Beograd: Prijavljeno je da jedna građanka nije mogla da glasa jer je neko već potpisao birački spisak u njeno ime. Naloženo je prikupljanje obaveštenja od članova biračkog odbora.

OŠ "Gornja Varoš" i OŠ "Dragan Lukić": Zbog prijavljenih fizičkih sukoba naloženo je obavljanje razgovora sa učesnicima i svedocima, kao i pribavljanje video-snimaka i medicinske dokumentacije.

OŠ "Sava Šumanović", Zemun: Prijavljeno je da je tokom sukoba više lica iz vozila upotrebljena poljoprivredna prskalica, kojom su građani poprskani nepoznatom materijom. Naloženo je pribavljanje snimaka i identifikacija lica iz vozila.

Pored navedenog, postupano je i povodom prijava o ometanju glasanja u Zemunskoj gimnaziji i na biračkim mestima u Surčinu, sumnjama na izborne nepravilnosti u Petrovčiću, verbalnom uznemiravanju članova biračkih odbora na Novom Beogradu, napadu na ženu na Novom Beogradu, kao i prijavljenom incidentu u kojem je grupa nepoznatih lica nasrnula na vozilo i poslovne prostorije jednog privrednog društva.

U svim predmetima naložene su konkretne radnje radi provere navoda, identifikacije učesnika i obezbeđivanja raspoloživih dokaza.

Treće osnovno javno tužilaštvo naglašava da je po svakoj od 16 prijava postupilo odmah, bez čekanja, i da su svi zahtevi neposredno predati policiji radi hitnog preduzimanja naloženih radnji.

Po prijemu policijskih izveštaja i prikupljenih dokaza, Tužilaštvo će u svakom pojedinačnom predmetu doneti odgovarajuću odluku u skladu sa zakonom, o čemu će javnost biti obaveštena.