Politika
"OBA MOJA DETETA KRSTIO SAM NA OVAJ DAN" Dačić čestitao Svetu Petku: Neka donese mir, sreću i zdravlje svima koji joj se mole
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Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu i predsednik SPS Ivica Dačić čestitao je slavu Svetu Petku svima koji je slave.
"Čestitam svima koji slave slavu Svete Petke, jedne od najpoštovanijih svetiteljki", navodi Dačić na Instagramu i dodaje:
"Oba moja detete krstio sam na ovaj dan. Neka donese mir, sreću i zdravlje svima koji joj se mole."
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