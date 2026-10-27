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Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu i predsednik SPS Ivica Dačić čestitao je slavu Svetu Petku svima koji je slave.

"Čestitam svima koji slave slavu Svete Petke, jedne od najpoštovanijih svetiteljki", navodi Dačić na Instagramu i dodaje:

"Oba moja detete krstio sam na ovaj dan. Neka donese mir, sreću i zdravlje svima koji joj se mole."

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