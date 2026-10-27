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Dragoslav Pavlović, član Predsedništva Srpske napredne stranke, poručio je na obeležavanju stranačke slave Sveta Petke, čiji je bio domaćin, da će niški Gradski odbor i sam SNS nastaviti da rade u interesu građana, uprkos predstojećim političkim izazovima. On je istakao da je na nedavno održanim parlamentarnim izborima lista koju podržava SNS u Nišu dobila blizu 60.000 glasova.

U

prepunoj prostoriji niškog odbora SNS-a Pavlović je podsetio da stranka ove godine obeležava punoletstvo i ocenio da su upravo održani izbori pokazali njenu snagu. Govoreći o rezultatima izbora, naglasio je da podrška koju je lista dobila u Nišu predstavlja obavezu za dalji ozbiljan i predan rad.

1/10 Vidi galeriju Pavlović domaćin stranačke slave SNS Foto: Sns

„Stranke se menjaju, ljudi se pre svega menjaju, sve se menja. Ali posle 18 godina ova stranka i dalje bude stranka koja je najdržavotvornija na teritoriji Republike Srbije. Blizu 60.000 ljudi je dalo podršku Srpskoj naprednoj stranci, tačnije listi, i to smo skoro merili, pa precizno znamo. To nešto znači. To je veliki broj ljudi koji veruje da ova stranka Srbiju vodi u bolju budućnost“, kazao je Pavlović.

Snaga stranke ogleda se u organizovanosti, jedinstvu i spremnosti da se suoči sa izazovima.

„Dođu tako ponekad i teži dani, ali uz našu organizovanost, jedinstvo i snagu koju imamo, siguran sam da svaki teški trenutak zajedno možemo da prebrodimo“, poručio je član Predsedništva SNS-a.

Pavlović se osvrnuo i na političke okolnosti u kojima, kako je rekao, pojedini birači glasaju protiv određene politike, umesto da podršku daju konkretnom političkom programu. Naglasio je da odgovor na takve okolnosti treba da bude otvorenost prema građanima, osluškivanje njihovih potreba i svakodnevni rad sa ljudima.