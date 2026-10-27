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Borko Stefanović potvrdio je da od danas nije više član Stranke slobode i pravde i da je podneo ostavku na sve funkcije u stranci zbog odluka koje je rukovodstvo ove stranke donelo pre izbora.

Stefanović je ostavku podneo zbog odluke rukovodstva stranke Stranke slobode i pravde da ne pruži podršku Studentskoj listi i nastupi samostalno na izborima, potvrdio je za N1.

Stefanović je detaljnije za Insajder rekao da je podneo ostavku zbog "poznatih štetnih, katastrofalnih odluka dela rukovodstva stranke" kojima, kako je rekao, nisu uspeli da oštete veličanstvenu i sjajnu pobedu Studentskog pokreta nad Aleksandrom Vučićem, što je po njemu, najvažnija stvar.

Dodao je i da je ostavku podneo i zbog nedostatka odgovornosti u vrhu stranke zbog rezultata "koji je zaista poražavajući i mizeran".

Stefanović je naveo da postoje mnogi časni primeri koji su se povukli sa liste zajedno sa njim i pre njega, i ljudi koji su se već iščlanili iz SSP-a.

"To su sjajni, izuzetni ljudi, dokazani borci, ljudi sa jasnom političkom vizijom i programom, i važno je da u ovom trenutku sve te ljude okupimo, da ti ljudi budu deo ove jedinstvene reke promena koje je studentska sjajna pobeda donela u Srbiju - da se sačuva jedna jasna politika promena, politika budućnosti", rekao je.

Govoreći o političkoj situaciji, rekao je da se ovo sada može nazvati jedno nužno čistilište, gde neće postojati stranke u klasičnom obliku kakav je bio do sada.

"Prosto, važno je da se ljudi koji imaju dobru politiku, imaju ideje, imaju želju za promenama, i koji su dokazani borci i časni ljudi, a mnogo ih je, ne samo u Stranci slobode i pravde, u stvari to je ogromna većina ljudi u toj stranci, već i u drugim strankama, da budemo deo jednog zajedničkog fronta borbe da se sačuva ova pobeda, borbe da se odlazeći režim spreči u svim nepočinstvima, nasilju i pokušajima prevrata, operetskim, koji sprovode, evo, već dva dana", rekao je Stefanović.

Prema preliminarnim rezultatima izbora, Evrospka Srbija je ostvarila 12.143 glasa, 0,28 odsto.

Kurir.rs/N1/Indajder