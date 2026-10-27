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Siniša Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu, oglasio se na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram povodom stranačke slave SNS-a, Svete Petke.

"Dok prolazimo kroz period velikih promena, važno je da se podsetimo svega kroz šta smo godinama zajedno prolazili. Iza nas su brojni uspesi, izazovi koje smo zajedno savladali i rezultati koje smo gradili godinama. Upravo zato verujemo da ćemo i iz ovog perioda izaći jači", poručio je Siniša Mali u objavi i dodao: