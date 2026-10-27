"VERUJEMO DA ĆEMO IZ OVOG PERIODA IZAĆI JAČI" Oglasio se Siniša Mali: Iza nas su brojni uspesi, izazovi koje smo zajedno savladali i rezultati koje smo gradili
Siniša Mali, ministar finansija u tehničkom mandatu, oglasio se na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram povodom stranačke slave SNS-a, Svete Petke.
"Dok prolazimo kroz period velikih promena, važno je da se podsetimo svega kroz šta smo godinama zajedno prolazili. Iza nas su brojni uspesi, izazovi koje smo zajedno savladali i rezultati koje smo gradili godinama. Upravo zato verujemo da ćemo i iz ovog perioda izaći jači", poručio je Siniša Mali u objavi i dodao:
"Snaga naše organizacije nije samo u onome što smo postigli, već u ljudima koji je čine. Ostajemo složni kada je teško, jer nas povezuju iste vrednosti, zajednički cilj i svest da samo zajedno možemo da ostvarimo velike stvari. Neka nam Sveta Petka donese mir, mudrost i snagu da sa poverenjem gledamo u budućnost. Srećna slava, dragi naprednjaci!".