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Lider opozicije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije.

- Mi za 14 godina nismo zabranili nijednu televiziju, iko su govorili stotinu puta gore stvari nego što ste vi o njima rekli. Jedino rešenje im je da bi ogoljena antisrpska vlada mogla da opstane u budućnosti koja će ne samo priznati da smo genocidan narod već i uvesti sankcije Rusiji, dobio sam informaciju ko će biti ministar spoljnih poslova, to stigne sa strane. Biće vam jasno kakvu će politiku da vode - rekao je za Informer i dodao:

- To će se dešavati posle 6 meseci, jer ljudi neće da prihvate argumente odmah. On su bili predvođeni mržnjom, hteli su da se bore samo protiv nekog. Imamo u Skupštini jednu partiju od 104 poslanika i to ne možete ni da ućutkate i zataškate. Da ponovo izlaze na izbore, ne smeju ni mogu, jer nemaju koga da ruše i nemaju partijsku strukturu. Problemi tek dolaze. Pokušavaju da ugase svaki slobodni glas i zato je važno da se ukine Informer, ali to bi bio skandal, ali bi doneli odluku da sa njima nema niakkvih razgovora do novih izbora, bilo kada da budu. Oni koji im se nisu predali danas, predaće se.

"Razgovarao sam sa..."

- Ali evo da vam kažem koliko prijatelja imam: razgovarao sam danas i juče, i to su uglavnom oni mene pozivali kao prijatelja. Dakle, od Viktora Orbana, Emanuela Makrona, Đorđe Meloni, Antonio Košte, sa mnogim ljudima. Dakle, oko svega, ali pre svega jedan prijateljski razgovor. A sa Viktorom Orbanom verujem da ću se videti narednih dana u Beogradu, pošto ćemo zajedno da se borimo.

Kako je dodao, a kako je već rekao, organizovaće se sami.

- Ako ne bude policija htela da ih zaštiti, danas je nešto povoljnija situacija po tom pitanju nego juče. Mi ćemo se sami organizovati, bićemo u stanju da zaštitimo ljude. I ja nemam, kao što vidite, nikakav problem da vam to sve kažem, jer se ne plašim onih za koje znam koliko su loši. Oni su mislili da će neko nečega da se uplaši, da će progona nekakvog da se uplaši, zato što su lagali sve. Za mene je, u ovom teškom vremenu, u vremenu čistog ludila, u vremenu kada nekome upadaju na slave, to se u Srbiji nije dogodilo od 1945. godine. Danas nam je i sveštenik to potvrdio, da se oni ne sećaju da neko upada nekome na slave - dodao je.

O novoj Vladi

- Pošto više nema reči o patriotizmu i nema patriotskog zanosa, kao što ste primetili, te će svi naivni ljudi koji su nosili zastave 'nema predaje' i pričali o 'velikim nacionalnim snovima' uskoro shvatiti da smo bili u pravu i da je reč o bukvalno ogoljenoj antisrpskoj vladi koja će ne samo priznati da smo genocidan narod i poništiti sve ono što smo uradili u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, već i uvesti sankcije Rusiji.

Rekao je da ima informaciju ko će biti novi ministar spoljnih poslova.

- Ovo jeste kao neka vrsta noćne more, kao ružan san. Samo iz tog ružnog sna probudiće se Srbija, i moraćemo mnogo toga da popravljamo. A kad pogledate ovaj trojac, Srdanović, Šoškić, Saičić, pa samo njih i vidite, nikog drugog ne vidite. Sve je Viva Montenegro. Kao da su Milo Đukanović i Zvicer postavljali vladu. I sve nam je tako. I to sad, kao, ne smeš da govoriš. Kako on to sme da govori? Zamislite, drznuo sam se i smem da govorim. I još jedna važna stvar koju želim da vam napomenem, siguran sam da ste primetili: oni su bili iznenađeni što sam priznao izbore, jer su oni poverovali u sopstvene laži. Da neko neće da prizna izbornu volju naroda. Meni, čim je postalo jasno kako stvari stoje, ja sam rekao: idem da to kažem, i kraj priče. Neću, neću da dovodim bilo koga u sumnju, neću da uvodim Srbiju u krizu - naveo je i dodao:

- Kad budete videli vladu, biće vam jasno da to nema veze ni sa studentima, ni sa njihovim željama, ni sa bilo čim drugim. I onda jedino što mogu da rade, pošto je politika katastrofalna, to je: "Ajde da progonimo sve druge. " Pustite neka rade institucije svoj posao, pa ćemo da vidimo. Znam ja da ćete vi to i kroz institucije da nameštate, jer nemate šta drugo da ponudite. Ali pustite bar institucije te i takve da rade - dodao je.

O novcu

Kako je rekao, novoj vlasti je "ostavljena puna kasa" i ljudi ne moraju da brinu bar godinu dana.

. Ali vidim ja kako to ide i u nekim drugim zemljama, vidim kako i kojom brzinom opada poverenje revolucionarnim pobednicima, od Mađarske do mnogih drugih zemalja. Nažalost, mi ćemo se suočavati sa istim stvarima, ali će biti potrebno mnogo strpljenja da se teror izdrži, da vreme terora prođe. To, kao, desiće se sutra, ćemo mi da se vratimo na vlast? Nećemo. Da. Ne sutra, to će se dogoditi posle izvesnog vremena. Ja verujem da će to biti posle 2 godine. Ukoliko budu još nesposobniji od onoga što mislim, verujem da će to možda da bude i ranije, ali je za to potrebno vreme - dodao je Vučić.

Kako je rekao, Srpskoj naprednoj stranci predstoji velika reorganizacija.

- Bićemo otvoreni za saradnju sa svima. Mi smo jedini koji smo protiv vlasti, i tako dalje. Tako izgleda u Narodnoj skupštini, ali ćemo mi biti otvoreni i za sve druge ljude koji budu želeli da nam se pridruže u stvaranju najšireg narodnog fronta protiv i antisrpske, i, reći ću, svakako korumpirane vlasti jer ih znam. Verujem da će predsednik stranke Miloš Vučević doneti odluku o raspisivanju skupštine stranke i da izaberemo nove ljude na najviša rukovodeća mesta - rekao je i dodao:

- Biće jedan težak period, ali ćemo vratiti Srbiju na pravi put. Još jednom da kažem: spremni da razgovaramo sa svim pokretima, sa svim ljudima dobre volje, sa svima koji su razumeli razmere ove prevare.