"Sada je prioritet da se bez odlaganja konstituiše parlament i formira nova vlada, kroz mirnu tranziciju i uz puno poštovanje izbornih rezultata. Mesto Srbije je u Evropskoj uniji. Spremni smo da podržimo njen evropski put, sa jasnim fokusom na reforme koje je srpski narod zatražio: vladavinu prava, borbu protiv korupcije i slobodu medija", napisao je Košta na mreži X, navodeći da je imao dobar razgovor sa Srdanovićem.