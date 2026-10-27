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Delegacija Ambasade Republike Srbije u Švajcarskoj posetila je kanton Bazel-Landšaft, gde je održan srdačan i sadržajan razgovor sa predsednikom kantonalne vlade Tomijem Žurdanom (Thomi Jourdan) i članovima kantonalne vlade o mogućnostima unapređenja saradnje između Republike Srbije i ovog švajcarskog kantona.

Foto: Ambasada Srbije u Švajcarskoj

Tokom razgovora razmotrene su mogućnosti jačanja privrednih veza, sa posebnim osvrtom na ekonomsku saradnju, hemijsku i farmaceutsku industriju, kao i potencijal za uspostavljanje novih kontakata između privrednih subjekata i institucija.

Posebna pažnja posvećena je mogućnostima saradnje između arheološkog lokaliteta Viminacijum u Srbiji i rimskog grada Augusta Raurika (Augusta Raurica) u kantonu Bazel-Landšaft. Ova dva značajna arheološka lokaliteta predstavljaju dragocen deo zajedničkog evropskog kulturno-istorijskog nasleđa iz rimskog perioda i pružaju značajne mogućnosti za razvoj saradnje u oblasti arheoloških istraživanja, razmene stručnih znanja i iskustava, zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa, kao i realizacije zajedničkih kulturnih i obrazovnih projekata.

Foto: Ambasada Srbije u Švajcarskoj

Ovakva saradnja mogla bi da doprinese i promociji kulturnog turizma, kao i jačanju veza između naučnih i kulturnih institucija Srbije i Švajcarske.

Sagovornici su razmenili mišljenja o perspektivama daljeg razvoja saradnje i istakli značaj međusobnog povezivanja u oblastima od zajedničkog interesa, uz korišćenje postojećih potencijala za dalje unapređenje bilateralnih odnosa.