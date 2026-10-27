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Povodom jučerašnjeg zahteva da rukovodioci Policijske uprave Valjevo podnesu ostavke u roku od 24 sata, građani su se na poziv studenata okupili na Gradskom trgu u Valjevu.

Predstavnici studenata koji su bili u delegaciji koja je u Policijskoj upravi podnela zahtev o neopozivom razrešenju rukovodilaca PU Valjevo, obavestili su građane da će zahtev biti prosleđen direktoru policije.

Zahtev za razrešenje podnet je zbog policijske brutalnosti na protestima u avgustu prošle godine.

Kurir.rs/RTS

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