Politika
Građani i studenti ispred Policijske uprave u Valjevu: Traže hitnu smenu čelnika policije, zahtev ide direktoru MUP-a!
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Povodom jučerašnjeg zahteva da rukovodioci Policijske uprave Valjevo podnesu ostavke u roku od 24 sata, građani su se na poziv studenata okupili na Gradskom trgu u Valjevu.
Predstavnici studenata koji su bili u delegaciji koja je u Policijskoj upravi podnela zahtev o neopozivom razrešenju rukovodilaca PU Valjevo, obavestili su građane da će zahtev biti prosleđen direktoru policije.
Zahtev za razrešenje podnet je zbog policijske brutalnosti na protestima u avgustu prošle godine.
Kurir.rs/RTS
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