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Dejan Šoškić, profesor ekonomije, bivši guverner Narodne banke Srbije i visoko rangirani kandidat studentske liste, govorio je za Medija servis o tome šta čeka Srbiju nakon izbora. U intervjuu se osvrnuo i na mogućnost da postane novi premijer Srbije, najavio prve poteze buduće vlade, govorio je o odnosima sa Hrvatskom, Kosovom i evropskom putu Srbije.

Šoškić kaže da očekuje ubedljivu pobedu studentske liste, koja je osvojila skoro 600.000 glasova više od svog rivala.

„Gnev birača je bio veliki, posebno nakon tragedije koja se dogodila u Novom Sadu 1. novembra. Po mom mišljenju, to je probudilo visok nivo nezadovoljstva u našoj zemlji i svest da se tako više ne može“, rekao je on.

Studentska lista nije imala istaknutog pojedinačnog lidera, već je delovala kao pokret. To je, između ostalog, otežalo Srpskoj naprednoj stranci (SNS) napade na pojedince. Na pitanje da li će postati novi premijer, Šoškić je odgovorio: „Ne, to svakako ne bih mogao da kažem u ovom trenutku.“ Na pitanje da li bi želeo da preuzme tu funkciju, odgovorio je da je to hipotetička mogućnost.

„Ako bih želeo da se bavim politikom, verovatno bih se pridružio nekoj političkoj stranci. Nikada to nisam radio, moje životno opredeljenje nije bila politika, ali okolnosti su sada drugačije. Verujem da svaki građanin treba da da svoj doprinos gde može kako bi se naše društvo oporavilo“, naglasio je.

Istakao je da studentska lista ima kvalitetne kandidate, među kojima je čak 150 doktora nauka, što, kako smatra, treba da omogući formiranje kvalitetne buduće vlade.

Kao jedan od prvih prioriteta nove vlade naveo je borbu za slobodu medija i borbu protiv korupcije. Sledeći korak, kaže, trebalo bi da bude jačanje institucija, uključujući reformu policije i pravosuđa i donošenje zakona o lustraciji.

„Neophodno je ojačati naše institucije gde je to potrebno, kao što je osnivanje tužilačke policije i donošenje zakona o lustraciji. To bi trebalo da spreči pojedince koji su bili na pozicijama donošenja odluka i kršili ljudska i građanska prava naših građana da ponovo obavljaju javne funkcije i dođu do pozicija donošenja odluka“, tvrdio je.

Studentska lista se takođe zalaže za preispitivanje sprovedenih infrastrukturnih projekata kako bi se garantovala bezbednost građana, posebno nakon tragedije u Novom Sadu. Poslednjih dana građani su protestovali ispred medija bliskih vlastima, a Šoškić je naglasio da se studenti zalažu za mirne proteste.

U jednom od svojih poslednjih govora, Vučić je pozvao državu da deluje, rekavši da će se, ako se to ne desi, građani samoorganizovati. Šoškić smatra takvu izjavu neprimerenom i potencijalno opasnom.

„To je jedna u nizu potpuno neprimerenih izjava koje je ta osoba dala u poslednjih 14 godina. Šta bi samoorganizovanje značilo i kakav je to poziv? To je poziv koji u svojoj suštini vodi destabilizaciji“, upozorio je.

Jedan od najvećih izazova nove vlade biće suočavanje sa mogućim nepravilnostima unutar institucija i uklanjanje kadrova SNS-a koji su došli na funkcije preko političkih veza. Na pitanje kako će se nositi sa mogućim otkrićima novih afera, Šoškić je rekao da se svi slučajevi moraju rešavati u skladu sa zakonom.

„Ovde bih se oslonio na staru srpsku poslovicu: 'Ni po babu ni po stričevima'. To je poruka koja bi trebalo da krasi sve institucionalno jake zemlje. Srbija ima ambiciju da postane upravo takva zemlja sa studentskim spiskom, svojim programom i vladom koja će ga sprovoditi“, naveo je.

„Želimo državu sa jakim institucijama koje deluju samostalno i u interesu građana. Na takav način, svi ti takozvani kosturi će naći svoje mesto u odgovarajućim procedurama nadležnih državnih organa“, nastavio je.

Dodao je da će za obnavljanje institucija biti potrebno angažovati veliki broj stručnjaka. Smatra da se Srbija mora vratiti sistemu javnih poziva i tendera i osigurati da najbolji kandidati dobiju odgovorne pozicije, a ne oni sa političkim vezama.

Govoreći o odnosima sa Hrvatskom, Šoškić je naglasio da je potrebno napustiti retoriku devedesetih. Poslednjih godina odnose između dve zemlje opterećivale su Vučićeve optužbe na račun Hrvatske, pretnje i protestne note. Pitanje nestalih u Domovinskom ratu takođe je nerešeno, zbog čega je hrvatski ministar odbrane Tomo Medved pozvao novu srpsku vladu da otvori arhive vezane za nestale.

Šoškić smatra da u rešavanju takvih pitanja treba omogućiti nadležnim institucijama da obavljaju svoj posao, a istakao je i važnost poboljšanja odnosa između dve zemlje.

„Citiram predsednika Hrvatske, koji je rekao veliku istinu koje smo svi svesni. Teško je pronaći dva naroda u Evropi, ali i u svetu, koji su bliži od Hrvata i Srba. Stoga bi bilo potpuno iracionalno da, sa takvim stepenom bliskosti, ne bismo imali dobrosusedske odnose“, rekao je on.

„Veoma je važno odmaknuti se od narativa i retorike devedesetih. Siguran sam da će nova srpska vlada biti konstruktivan partner u svim naporima za stabilizaciju i napredak regiona. Poziv na saradnju ne odnosi se samo na Hrvatsku, već i na našu bratsku Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i, naravno, Sloveniju“, naglasio je.

Jedno od ključnih pitanja za budućnost Srbije jeste njen odnos sa Evropskom unijom. Šoškić smatra da, kada se ispune uslovi za članstvo, treba održati referendum o tome da li će se pridružiti. On lično podržava evropske integracije, ali naglašava da i Brisel mora da pokaže da želi Srbiju u svojim redovima.

„Lično, uvek sam bio za evropske integracije. Srbija je jedna od najstarijih evropskih zemalja. Bilo bi potpuno neobično i suprotno tradiciji našeg naroda kada bismo želeli da budemo isključeni iz pozitivnih integracionih procesa na našem kontinentu. Istovremeno, moramo znati da je to dvosmerna ulica. Moramo direktno videti i osetiti da Evropska unija iskreno želi Srbiju u svojim redovima“, rekao je.

Na kraju, osvrnuo se na Kosovo, koje je Vučić često predstavljao kao jednu od glavnih pretnji po Srbiju. Šoškić je naglasio da je stav studentske liste po ovom pitanju jasan i da je zasnovan na srpskom ustavu i međunarodnom pravu.