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Ilija Srdanović, prvi na "Studentskoj listi" koja je pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima u nedelju 25. oktobra, u razgovoru za hrvatski "Jutarnji list" govorio o mnogim temama, ali je odgovorio i na pitanje gde je bio 1991. godine za vreme rata šta je on odgovorio da je tada bio druga godina na Medicinskom fakultetu, dok je bio regrutovan 1999. godine kada je NATO pakt bombardovao Srbiju.

Novinar "Jutarnjeg lista": Gde ste bili 1991. godine? Mi u Hrvatskoj imamo to popularno pitanje o 1991. godini?

Ilija Srdanović: Godine 1991. sam imao 20 godina. Nisam učestvovao u ratu, tada sam studirao medicinu. Bio sam prva ili druga godina. Ne, bio sam druga godina na Medicinskom fakultetu. Na poziv 'Otadžbina te zove', ja sam se odazvao. Oba puta, i 1998. i 1999. godine. Prvo kada je bila pretnja, a drugi put kada je izbio rat 1999. godine NATO agresijom na Srbiju. Tada sam bio regrutovan kao vojnik i proveo sam u Vojvodini ceo period rata. Nikada nisam sa puškom išao ni na koga van svoje zemlje.

Intervju je urađen u Novom Sadu, gde je ekipu "Jutarnjeg" dočekao na skuteru ispred Gradske pivnice.

- Obično vozim bicikl, ali sada je fizički nemoguće sve da stignem... - rekao je na početku razgovora.

Podsećamo, Studentska lista je pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u nedelju 25. oktobra. Prema poslednjim rezultatima, osvojili su 141 mandat, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 103 mandata.