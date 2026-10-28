Slušaj vest

Posle pobede Studentske liste, koja, kako se navodi, nema lidera, nad listom koju predvodi doskorašnji predsednik Aleksandar Vučić na istorijskim vanrednim izborima održanim u nedelju, u zemlji se sa nestrpljenjem očekuje odluka ko će biti novi premijere i ko će zauzeti ministarske funkcije u novoj vladi, piše Rojters.

Kako se dodaje, najveće šanse za mesto novog premijera imaju četiri istaknute osobe sa Studentske liste. Evo o kome se radi...

Dejan Šoškić, ekonomista i bivši guverner Narodne banke Srbije

Dejan Šoškić, ekonomista i profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, obavljao je funkciju guvernera Narodne banke Srbije od 2010. do 2012. godine, kada je podneo ostavku u znak protesta zbog izmena zakona za koje je smatrao da ugrožavaju nezavisnost te institucije.

Šoškić je godinama bio glasan kritičar Srpske napredne stranke.

On je 2021. godine izjavio, ne iznoseći dokaze za tu tvrdnju, da je sistemska korupcija u Srbiji rasprostranjenija nego u susednim zemljama i da odvraća domaće i strane direktne investicije. Šoškić smatra da "odgovorno upravljanje javnim finansijama može da stvori stabilnu osnovu za trajno povećanje plata i penzija".

Dejan Šoškić Foto: Beta/Milan Ilić

Šoškić je često kritikovan zbog mandata na čelu Narodne banke Srbije, pogotovo zbog slabljenja dinara u tom periodu.

Šoškić je, međutim, branio tadašnje slabljenje domaće valute, objašnjavajući da je ono bilo posledica monetarne politike koja se u tom trenutku morala sprovoditi, a ne njegovog ličnog neuspeha.

Uprkos tome, tokom izborne kampanje predložio je korekciju, odnosno slabljenje kursa dinara, koji se prema evru održava u režimu rukovođeno fluktuirajućeg kursa, kako bi se povećala konkurentnost srpskog izvoza i domaći proizvodi postali jeftiniji kada se njihove cene izraze u stranim valutama.

Kao alternativu naveo je zadržavanje fiksnog, jačeg kursa dinara, uz smanjenje troškova proizvodnje kroz smanjenje plata, piše Rojters.

Ilija Srdanović, kardiolog i profesor

Ilija Srdanović, kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i ljubitelj biciklizma, postao je prvi kandidat Studentske liste kada je izborna lista konačno utvrđena u septembru.

Njegov ulazak u aktivnu politiku počeo je tokom studentskih protesta, na kojima se često pojavljivao kao govornik.

Srdanović je učestvovao i u biciklističkoj turi studentskog pokreta pod nazivom "Čuvari Ustava", organizovanoj širom Vojvodine.

Ilija Srdanović Foto: Armin Durgut/AP

Tokom kampanje zalagao se za decentralizovan zdravstveni sistem "u službi građana, zasnovan na jednakosti svih pacijenata".

U intervjuu za beogradsku novinsku agenciju FoNet izjavio je da je njegov politički cilj izgradnja "bolje Srbije, ništa drugo nije važno".

Tokom izborne kampanje više puta je odbio Vučićev poziv da učestvuje u televizijskoj debati.

Ipak, pojedini njegovi politički stavovi ne predstavljaju radikalan raskid sa politikom koju je zastupao Vučić. smatra Rojters.

Srdanović je naglasio stav Studentske liste da Kosovo, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost od Srbije, ostaje njen sastavni deo.

Takođe je izjavio da evropske integracije trenutno nisu prioritet i da nova vlada najpre mora da se usredsredi na unutrašnje reforme usmerene na borbu protiv korupcije i nacionalni "egzistencijalni opstanak".

Dejan Bodiroga, bivša košarkaška zvezda

Dejan Bodiroga, nekadašnji kapiten košarkaške reprezentacije Jugoslavije i aktuelni predsednik Evrolige, jedan je od najistaknutijih javnih govornika studentskog pokreta.

Ulazak u politiku predstavlja najnovije poglavlje u životu čoveka čija je karijera decenijama privlačila ogromnu pažnju Srbije, zemlje u kojoj košarka uživa gotovo kultni status, piše Rojters.

Dejan Bodiroga Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Bodiroga je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio dve uzastopne zlatne medalje na svetskim prvenstvima 1998. i 2002. godine, a predvodio je i jugoslovenski tim do srebrne medalje na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine.

Nakon što je 2007. završio igračku karijeru, posvetio se rukovodećim funkcijama u sportu, a 2022. godine imenovan je za predsednika Evrolige.

Tokom izborne kampanje Bodiroga se pojavljivao na studentskim skupovima i učestvovao u igranju narodnih kola na otvorenom u seoskim sredinama.

Radomir Saičić, profesor hemije

Radomir Saičić, profesor organske hemije i član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), postao je jedno od glavnih lica izborne pobede studenata u nedelju.

Nakon što je Vučić priznao poraz, Saičić je izašao za govornicu u izbornom štabu Studentske liste i pozdravio rezultat kao "pobedu građana".

Saičić je stručnjak za medicinsku hemiju, a njegov naučni rad usmeren je na sintezu jedinjenja koja se koriste u hemoterapiji i antivirusnim terapijama, uključujući i poseban projekat povezan sa kovidom 19, realizovan u saradnji sa Pasterovim institutom.

Radomir Saičić Foto: Maxim Konankov/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Studentskim protestima pridružio se nakon pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 2024. godine. U maju 2026. godine demonstrativno je napustio izložbu u Galeriji SANU u znak protesta zbog prisustva ministra kulture Nikole Selakovića.

Tokom izborne kampanje poručivao je okupljenim građanima da je Srbija "okupirana iznutra" i da je spreman da studentskom pokretu stavi na raspolaganje "čak i svoj život". Saičić smatra da je Kosovo "privremeno okupirana teritorija" i podržava energetsku saradnju sa Rusijom.

Politički analitičari i domaći mediji navode ga i kao jednog od mogućih kandidata na predsedničkim izborima, koji će takođe biti raspisani nakon nedavne Vučićeve ostavke na funkciju predsednika Republike.