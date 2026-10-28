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Tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Goran Ilić na čelu je komisije, koja je po nalogu vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac formirana radi provere ključnih predmeta u tužilaštvima u Srbiji. U komisiji su još i tužioci VJT Miljko Radisavljević, Tamara Mirović, Nataša Krivokapić i Gordana Janićijević, kao i troje zamenika tužilaca.

Zagorka Dolovac jutros je na adrese 89 tužilaštava u Srbiji, među kojima su i VJT u Beogradu i Novom Sadu, kao i TOK uputila

obavezno uputstvo u kom je navedeno da su svi glavni tužioci dužni da, bez odlaganja, članovima komisije omoguće uvid u svaki predmet tog tužilaštva, a na zahtev člana komisije.

Komisija Vrhovnog tužilaštva će posebnu pažnju obratiti na postupanje u krivičnim predmetima zbog izvršenih dela protiv života i

tela, protiv slobode i prava čoveka i građanina, protiv izbornih prava, protiv privrede, protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, protiv službene dužnosti i drugim krivičnim predmetima za koje Komisija oceni da su od značaja za postupanje po ovom uputstvu.

Neizvršavanje opšteg obaveznog uputstva, kako je upozorilo Vrhovno javno tužilaštvo predstavlja disciplinski prekršaj.