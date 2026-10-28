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Republička izborna komisija (RIK) utvrdila je večeras zbirne izborne liste kandidata za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisane za 8. novembar. Za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina proglašene su 52 izborne liste.

RIK je doneo odluku i o obrazovanju biračkih odbora za sprovođenje glasanja na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na svih 949 biračkih mesta. Članovi RIK-a usvojili su odluku da će za izbore biti štampano 481.157 glasačkih listića, koliki je i broj borača ukupan u birački spisak, sa rezervom 0,5 odsto od ukupnog broja birača. Štampanje glasačkih listića počeće sutra u 18:00 u Službenom glasniku.

RIK je utvrdio i kako će izgledati glasački listići na neposrednim izborima za članove Nacionalnog saveta nacionalnih manjina.

Glasački listići će biti na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, u skladu sa članom 44. uputstva za sprovođenje izbora za članove nacionalnih saveta vlaške, grčke, nemačke, poljske, romske, slovenačke i ukrajinske nacionalne manjine. Za izbor za članove nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, egipatske, mađarske, makedonske, rumunske, rusinske, slovačke, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine, dvojezično - na srpskom jeziku ćiliričnim pismom i na jeziku i pismu nacionalne manjine. Listići će se štampati na formatu A4, na hartiji A4.

RIK je doneo odluku o utvrđivanju boja glasačkih listića za glasanje na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina putem elektorskih skupština. Ti glasački listići štampaće se za rusku nacionalnu manjinu u roze boji, a za goransku nacionalnu manjinu u svetlozelenoj boji. Utvrđno je da će se štampati ukupno 51 glasački listić i to za goransku nacionalnu manjinu 21 glasački listić, a za rusku nacionalnu manjinu 30 glasačkih listića. Na izborima 8. novembra biće birani članovi nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 16. septembra privremeno zaključilo posebne biračke spiskove i utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore - albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, makedonska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, hrvatska, crnogorska i češka nacionalna manjina. Pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike biraće putem elektorske skupštine.

Na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se po 35 članova nacionalnih saveta bošnjačke, mađarske i romske nacionalne manjine, 29 članova nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, zatim po 23 člana nacionalnih saveta vlaške, rumunske slovačke, hrvatske i crnogorske nacionalne manjine i po 19 članova nacionalnih saveta bugarske, bunjevačke, makedonske i rusinske nacionalne manjine. Na neposrednim izborima bira se po 15 članova nacionalnih saveta aškalijske, grčke, egipatske, nemačke, poljske, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine. Na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine i 19 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine.