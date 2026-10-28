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Republička izborna komisija (RIK) na večerašnjoj sednici donela je odluku o ponavljanju glasanja za narodne poslanike na ukupno 53 biračka mesta širom Srbije, na kojima su nadležne lokalne izborne komisije donele rešenja o poništavanju ili nemogućnosti utvrđivanja konačnih rezultata.

Rezultati se ne mogu utvrditi

- Dakle: ponavlja se glasanje na izborima za narodne poslanike na biračkim mestima za koje je rešenjima nadležnih lokalnih izbornih komisija konstatovano da se rezultati glasanja ne mogu utvrditi. To je ukupno 31 biračko mesto, odnosno biračko mesto broj 3Aleksinac, zatim broj 13, 24, 42, 46, 47, sve dakle Aleksinac. Zatim na biračkom mestu broj 19 Bačka Topola, zatim biračko mesto broj 10 u opštini Bojnik, biračko mesto broj 17 opština Vladičin Han, biračko mesto broj 27 Vladičin Han, 35 Vladičin Han, 39, 40, 46 i 47 Vladičin Han. Zatim biračko mesto broj 20 opština Inđija, biračko mesto broj 4 u opštini Koceljevo, biračko mesto broj 10 u opštini Koceljevo, biračko mesto broj 14, 26, 32, sve u opštini Koceljevo. Zatim biračko mesto broj 14 u opštini Kula. Biračko mesto broj 30, opština Kuršumlija. Biračko mesto broj 28, 29, 30, 34, 35 u opštini Majdanpek. Biračko mesto broj 73 u gradu Subotici. Biračko mesto broj 16 u opštini Ćuprija. I biračko mesto broj 35 u opštini Šid.

Poništeno glasanje

- Što se tiče ponavljanja glasanja: na biračkim mestima na kojima je rešenjima izbornih i lokalnih izbornih komisija poništeno glasanje, dakle na ukupno 22 biračka mesta, i to: biračko mesto broj 16, 74 Aleksinac; zatim biračko mesto broj 24; biračko mesto broj 26; biračko mesto broj 36, sve u opštini Babušnica; zatim na biračkom mestu broj 34, 40, 44, sve u opštini BačkaTopola; zatim biračko mesto broj 1; biračko mesto broj 25 u Zemunu; biračko mesto broj 4 u opštini Kanjiža; biračko mesto broj 111 u gradu Kruševcu; biračko mesto broj 13 u opštini Kuršumlija; biračko mesto broj 32 u gradu Loznici; biračko mesto broj 20 u opštini Ljig, biračko mesto broj 81 u gradu Novom Pazaru, biračko mesto broj 27, opština Petrovac na Mlavi. Biračko mesto broj 33 u gradu Pirotu, biračko mesto broj 3 u gradu Požarevcu, biračko mesto broj 12 u gradu Prokuplju, biračko mesto broj 66 u opštini Trstenik, i biračko mesto broj 21 u opštini Ćuprija. Dakle, ukupno 53 biračka mesta.

Predlog datuma ponovljenih izbora

- Predlog je, dakle, da se ponovno glasanje održi u nedelju, 1. novembra 2026. godine, u vremenu od 7:00 do 20:00. Što se tiče nadležnih lokalnih izbornih komisija, one će za ponovno glasanje na ovim biračkim mestima imenovati predsednike i članove novih biračkih odbora, i njihove zamenike u stalnom i proširenom sastavu. Naravno, na predlog podnosioca izbornih i na predlog podnosioca izbornih lista u proširenom sastavu. Što se tiče Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pripremiće za sprovođenje ponovnog glasanja overene izvode iz biračkog spiska i dostaviti ih nama, odnosno Republičkoj izbornoj komisiji.