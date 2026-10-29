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Predsedništvo Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) jednoglasno je odbilo ostavku predsednika stranke Miloša Jovanovića.

Jovanović je na jučerašnjoj sednici Predsedništva stranke podneo ostavku s obzirom na činjenicu da je Novi DSS ostao ispod izbornog praga na parlamentarnim izborima, navodi se u saopštenju stranke.

Iz Novog DSS-a su naveli da su na sednici izneti stavovi članova Predsedništva i članstva o tome da, s obzirom na opšti kontekst u kojem su održani izbori, poverenje u stavove i način na koji Jovanović organizuje i predstavlja stranku nije iznevereno i da bi u suprotnom celokupno rukovodstvo moralo da podnese ostavku.

- Skupština stranke biće organizovana u narednim mesecima kako bi se analizirao prethodni period i Novi DSS bio spreman za sve izazove koji nesumnjivo stoje pred Srbijom i koji zahtevaju čvrstu nacionalnu politiku - poručili su iz stranke.

Dodali su da je Jovanović ostao pri stavu da neće biti prisutan u javnosti, kako je i najavio, i da će stranku u narednom periodu predstavljati drugi stranački funkcioneri, dodajući da će iskoristiti mogućnost predviđenu statutom stranke i imenovati zamenika predsednika.