Slušaj vest

Lider opozicije Aleksandar Vučić obraća se javnosti danas iz sedišta Srpske napredne stranke.

Vučić je na početku konferencije rekao da je u 21.30 u nedelju 25. oktobra, kako priliči ozbiljnoj političkoj organizaciji, priznao rezultat izbora i čestitao protivnicima.

- Smatrajući da je to dovoljno za racionalne i ozbiljne ljude, da preuzmu odgovornost, da se raduju i urade ono zbog čega su se kandidovali. U prethodnih 72 sata, umesto toga, prisustvujemo ogoljenom, pravom revolucionarnom teroru, kakav su i najavili. Kada govorim o tom revolucionarnom teroru, on se ogleda u sledećem. U onome što oni, gle licemerja i strašne laži, nazivaju oslobađanjem medija. Dakle, svi oni koji ih ne hvale, i ne kažu plenum je Bog, moraju da budu uklonjeni. Pod vladavinom prava se smatra idi tuci koga stigneš, i hapsićemo svakoga ko nije pokazao dovoljnu poniznost i pokornost - rekao je on.

Foto: Marko Kranjc

Kaže da se od 1945. godine nije nikada dogodilo da neko nekome upadne na slavu, i da sprečava sveštenika da očita molitvu.

- To su uradili na četiri mesta u Srbiji, samo na dan Svete Petke. To se nije događalo ni tamo iza 5. oktobra. Išli su, tukli ljude po različitim opštinama. U Lazarevcu, Rakovici, Zemunu, mnogih drugih opština širom Srbije, su isto to radili. Uđe neka banda u opštinu, ćušnu poneku ženu, kao oslobodioci su ušli, i napravili su fantastične rezultate. Da ih pitate šta je smisao svega toga, niko ne razume - rekao je Vučić.

Kaže i da su upali u Informer, i da im nije bilo dovoljno da šikaniraju ljude, već su pokušali da urade nešto gore.

- Oni su pokušali da unize svakoga. Zašto nisu srećni i zadovoljni? Oni nisu spremni da prihvate pobedu, kao što nisu bili spremni da prihvate ni poraz. Bili su spremni da prihvate samo krv. Oni se osećaju dobro samo ako neko pokaže punu pokornost i poniznost. Zato su od Dragana J Vučićevića pokušali da dobiju izvini se, izvini se. I to ih gledate, svi kao iz duševne bolnice izašli, a onaj jedan mu sve vreme govori, pod pretnjom udarca u glavu ga mazi otpozadi. Takve batinaške gestapovske trikove ovde od 1945. godine nismo videli - kazao je on.

Dodaje da nijednu televiziju nije ukinuo, i da su mu govorili da je monstrum, produkt zmisjkog gnezda i kriminalac.

- I nikada nisu ni tužbu dobili, a kamoli da neko ide da ih oslobađa. Posebna je neodgovornost novih vlastodržaca je u tome što ne žele da se to zaustavi. Oni moraju da kažu jednu izjavu kratku, zato što dobiju taj nalog iz EU, pošto je njih sramota da se vide onakve scene kao što se videlo u Informeru, pa kažu ugasite, ali nemojte otvoreno da ulazite u medije i da ih bijete sve. Mi ćemo tražiti i od Evropljana i svih drugih da ne zatvaraju nijednu televiziju - rekao je Vučić.

Kaže da su Manja Grčić i Bojana Mlađenović silom podnele ostavke.

Foto: Marko Kranjc

- Sad će nastati tuča između kriminalnog lobija koji predvode Olja Kovačević i Memedović, i ovih sa Nove S, jer svima njima je do para. Ono što je mnogo važnije, je da su rekli i sinoć da će da se drže zakona, a do sada se nisu držali nijednog zakona. Ne znam da li su razumeli da 104 poslanika imaju u opoziciji, i da su oni izabrani sa jedne liste. Ali oni bi valjda hteli da ukinu i 104 poslanika, da ne bude nigde nikoga, pa da oslobode i parlament. Najbolje tako. Samo što ćemo mi da se branimo i borimo. To oni moraju da znaju. Ja sam ovo ljudi preživeo 2000. godine. Gledao sam isto, posle specijalnog rata protiv ove zemlje, gde su u glavama ljudi stvorili patološku mržnju i ideju da mogu da rade šta hoće. Da gaze zakon i da nemaju nikakvih problema. I to smo zlo pobedili, i ovo ćemo - kazao je on.

Vučić ističe da će biti teško, i podseća da je uhapšen direktor Jovine gimnazije.

- Zadržali ga 48 sati. Kriv je zato što je stigla sudska odluka da vrati na posao Čankovu ženu, prvu ženu, a on to nije učinio. U redu, prekršio si to, pozovete ga i kažete da to mora da uradi. 40 i nešto godina niko nije pritvoren ko takvu odluku nije odmah izvršio. A sad su se jakobinci, revolucionari, talibani ako tako hoćete, oni su rešili da ga strpaju iza rešetaka, ne bi li ga prikazali kao kriminalca. On je izabran na to mesto 2002. godine. U vreme onih koji će sada postati premijeri. 24 godine je taj čovek verno služio toj školi, jedini je problem što nije hteo da dozvoli da se ta škola pretvori u talibansko političko učenje. To je ta revolucionarna pravda o kojoj govore - istakao je lider opozicije.

Dodaje da ne vidi problem u tome što je Telekom finansirao medije, i da je to jedini način da opstane sa svojim sadržajem sa svim drugim operaterima.

Foto: Marko Kranjc

- A ko je finansirao N1 i Novu S? Ko je finansirao SBB? U milijardama evra, a ne u pola miliona evra. Al tu pravde baš i neće da bude. Pošto oni određuju šta je pravda, a ne zakon i Ustav. Ništa ih od toga ne interesuje. U ovakvim uslovima terora, gde tuku ljude po ulicama i institucijama, je nemoguć politički život. Za mene je sve bilo jasno kada sam ih video juče i prekjuče kod ovih preletača iz Prve televizije i na RTS. Uđu vam kao komesari posle Drugog svetskog rata. Kao Pera Kralj i Zvonko Lepetić u filmu "O pokojniku sve najlepše". Umesto da odgovaraju na pitanja, došli i doneli doboš: "Daje se na znanje, streljaćemo ovog koji je zapalio život. Taj koji je zapalio žito biće streljan. Mora biti sklonjen Vlada Lučić". Znate, kada klovn uđe u dvor, nije on postao kralj, nego dvor postaje cirkus - dodaje on.

O izjavi Nemanje Karovića na RTS da ima indicija da je neko izneo milijardu dinara, i da neće biti penzije isplaćene.

- Samo da vidite sa kakvim mi neznalicama imamo posla. Na stranu što je reč o notornoj laži. To je svega 9 miliona evra. Nama treba 700 miliona evra za penzije. Oni veze nemaju ni sa čim, samo lupetaju. Dajte vratite te žute otvoreno, oni bar nešto znaju. Dajte Šoškića, dajte Draška Petrovića u Telekom. Oni bar nešto znaju. Nemojte ljudi ove komesare gestapovske koji veze sa vezom nemaju. Neko mu rekao nešto na plenumu i on lupeta tamo gluposti. Trese se tamo novinar u studiju RTS - kazao je Vučić.

Dodaje da traže poniznost i pokornost od svakoga, i da svako ko pokaže prkos "mora biti ubiven", citirao je Vučić izjavu iz filma "Vidimo se u čitulji".

- Sada o planovima. Mi ćemo imati sednicu izvršnog odbora, predsedništva, GO, poslaničkog kluba, u narednih tri dana sve. Predsednik stranke je to zakazao, i u roku od mesec dana zakazujemo skupštinu stranke da izaberemo novo rukovodstvo stranke. Biće ideja da u glavni odbor uđe dve trećine novih ljudi, da u predsedništvo uđe polovina novih ljudi, da vidimo kako sebe da menjamo i da budemo pripremljeni za teško vreme koje dolazi. Da imamo ljude koji neće odstupiti od ideje pod prvim talasom i vetrom koji udari - rekao je on.