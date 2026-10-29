Slušaj vest

Saša Vlaisavljević, nekadašnji direktor JAT Airwaysa i Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu, angažovan je u Crnoj Gori kao savetnik ministra saobraćaja Radoša Zečevića za pitanja razvoja vazduhoplovne infrastrukture.

Prema informacijama iz Ministarstva saobraćaja Crne Gore, Vlaisavljević je angažovan na izradi analize stanja infrastrukture vazdušnog saobraćaja. Njegov novi posao dolazi nakon višegodišnjeg rukovođenja važnim vazduhoplovnim sistemima u Srbiji, obeleženog restrukturiranjem nacionalnog avio-prevoznika i davanjem beogradskog aerodroma pod dugoročnu koncesiju francuskoj kompaniji "Vansi".

Od JAT-a do Aerodroma "Nikola Tesla"

Vlaisavljević je 2007. godine postavljen na čelo JAT Airwaysa, koji se u tom periodu suočavao sa dugovima većim od 200 miliona dolara. Iako je najavljivano restrukturiranje kompanije i unapređenje njenog poslovanja, nacionalni avio-prevoznik nije uspeo da se izvuče iz dugogodišnjih finansijskih i organizacionih problema.

Godine 2013. u poslovanje JAT-a uključio se Etihad Airways, nakon čega je kompanija transformisana u Air Serbia.

Već naredne godine Vlaisavljević je preuzeo funkciju direktora Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu. Na toj poziciji ostao je i nakon što je 2018. godine upravljanje aerodromom, na osnovu dugoročnog koncesionog ugovora, preuzela francuska kompanija "Vansi".

Nakon uspostavljanja koncesionog aranžmana, Vlaisavljević je nastavio da rukovodi državnom firmom zaduženom za praćenje sprovođenja ugovora. Vlada Srbije razrešila ga je te funkcije u martu 2025. godine.

Novi angažman u Crnoj Gori

Posle rukovodećih funkcija u Srbiji, Vlaisavljević je dobio angažman u crnogorskom Ministarstvu saobraćaja, gde će se baviti analizom stanja vazduhoplovne infrastrukture.

Prema dostupnim informacijama, Ministarstvo nije preciziralo kada je angažman ugovoren niti po kojoj proceduri je Vlaisavljević izabran. Nije saopšteno ni da li je posao dodeljen putem javnog tendera, oglasa ili neposrednim dogovorom.

Ova pitanja dolaze u trenutku kada Crna Gora razmatra naredne korake u planiranju razvoja aerodroma u Tivtu i Podgorici.

Master plan aerodroma još čeka izbor izrađivača

Crnogorske vlasti tek treba da odluče na koji način će izabrati izrađivača master plana razvoja aerodroma u Tivtu i Podgorici. Reč je o strateškom dokumentu koji bi trebalo da definiše pravce razvoja dve vazdušne luke u narednih 10 do 15 godina.

Za izradu plana interesovanje je iskazalo više kompanija i konzorcijuma, dok se vrednost posla procenjuje na između 500.000 i milion evra.

Angažman Vlaisavljevića, prema objašnjenju Ministarstva saobraćaja Crne Gore, nije neposredno povezan sa izradom master plana. Njegov zadatak obuhvata širu analizu infrastrukturnih inicijativa i sistemskih rešenja u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje kada je tačno angažovan i na osnovu kojih kriterijuma je izabran za taj posao.

Iskustvo iz Srbije u novom kontekstu

Vlaisavljevićev profesionalni put obuhvata rukovođenje JAT Airwaysom, Aerodromom "Nikola Tesla" i državnim preduzećem zaduženim za praćenje koncesionog ugovora za beogradski aerodrom.

Njegov novi angažman u Crnoj Gori otvara prostor za poređenje iskustava iz Srbije sa planovima za razvoj aerodroma u Tivtu i Podgorici. Međutim, za ocenu njegovog dosadašnjeg učinka neophodno je razlikovati odluke koje je neposredno donosio od strateških i vlasničkih odluka države, kao i od obaveza koje proizlaze iz koncesionog ugovora.