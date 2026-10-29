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Više javno tužilaštvo u Beogradu odlučno demantuje navode neimenovanog sagovornika portala "Danas" objavljenih 28. oktobra 2026. godine u tekstu pod naslovom "Vrhovno javno tužilaštvo: U toku kontrola VJT-a, do sada ignorisana traženja na uvid predmeta", koje navode su preneli i drugi mediji, pa radi transparetnog i tačnog informisanja javnosti objavljuje skenirane dopise sa brojevima predmeta koji su tokom 2024. i 2025. godine dostavljeni na nadzor Apelacionom javnom tužilaštvu i Vrhovnom javnom tužilaštvu.

Sagovornik pomenutog medija je, pored ostalog, naveo da "ranija traženja na uvid predmeta radi kontrole su u najvećem broju bila ignorisana ili odbijena".

- Netačni su navodi neimenovanog sagovornika da VJT u Beogradu nije dostavljalo predmete na zahtev radi vršenja kontrole i nadzora. Svi predmeti koji su traženi su i dostavljeni Vrhovnom JT, ali s obzirom da u njima nije nađeno ništa nezakonito, sada se na ovaj volšeban način putem neimenovanih izvora javnost dovodi u zabludu, sve u cilju targetiranja VJT U beogradu i glavnog javnog tužioca - piše u saopštenju, ispod čega dodaju:

- Ukazujemo da je u toku četvrti komisijski nadzor predmeta VJT u Beogradu koji se u poslednje dve godine sprovodi po nalogu Vrhovnog javnog tužioca.

Takođe, kako kažu, po zahtevu istog, VJT u Beogradu je u protekle dve godine dostavilo desetine predmeta na nadzor Vrhovnom javnom tužilaštvu i Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu. Očigledno je da se VJT u Beogradu po svaku cenu traži bilo kakva „dlaka u jajetu“ i da je Opšte obavezno uputstvo, koje se odnosi na sva javna tužilaštva u Srbiji, doneto prvenstveno kako bi se u javnosti stvorio utisak o nekim proverama navodnih nezakonitosti u radu ovog tužilaštva.

VJT u Beogradu u tom smislu upozorava javnost da ne naseda na dnevno-političke poruke koje se ovih dana šalju iz kabineta Vrhovnog javnog tužioca, jer je ova kontrola, koja je naprasno, senzacionalistički objavljena u medijima već četvrta po redu u poslednje dve godine koja se vrši po nalogu Vrhovnog JT.

VJT u Beogradu ovakvo postupanje ocenjuje kao pokušaj obračuna Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac i javnog tužioca Vrhovnog JT Branka Stamenkovića, zarad pranja ličnih, profesionalnih biografija dobro poznatih u pravosudnim krugovima.

- Ukazujemo da je 13. juna 2024. godine VJT u Beogradu dostavilo na nadzor Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu sve sporazume o priznanju krivčnih dela u 2022, 2023. i 2024. godini iz Odeljenja za opšti kriminal, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u skladu sa zahtevom AJT radi ostvarivanja hijerarhijskih ovlašćenja - ističu u saopštenju.