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Tužilaštvo direktoru na teret stavlja četiri krivična dela neizvršenja sudske odluke, navodeći da je ignorisao nalog suda kojim su ukinute suspenzije i naloženo da se nastavnicima odmah omogući držanje nastave. Međutim, gostujući na Kurir televiziji, Petronijević je ukazao na širu pozadinu celog slučaja, ističući da je direktor zapravo bio meta još od samog početka uvođenja politike u školske klupe.

Govoreći o profilu osumnjičenog i atmosferi koja godinama tinja u ovoj prestižnoj obrazovnoj ustanovi, Petronijević je podsetio na pritiske kojima je direktor bio izložen.

- Reč je o čoveku koji je medijski bio izuzetno eksponiran još od početka blokada i zloupotrebe školske dece. Na prvi pogled vidi se da je u pitanju pravi profesorski tip koji je ceo radni vek posvetio prosveti i radu sa decom. Očigledno je da su se njegovi stavovi prema učenicima i radu škole, od početka tih dešavanja pre dve godine, u potpunosti razlikovali od stavova dela nastavnog kadra. Različita mišljenja su normalna, ali je nedopustivo uplitanje politike u škole i obrazovni proces. Tu je i nastao problem. Pojedini profesori su suspendovani i protiv njih su pokrenuti disciplinski postupci zbog određenih prekršaja, ali o detaljima tih prijava u ovom trenutku ne mogu da govorim - kaže Petronijević.

Uhapšeni R. S., direktor gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" Foto: Printscreen/RTV

Privremena mera ne daje pravo na samovlašće

Iako je sud doneo privremenu meru o povratku profesora na rad, advokat podvlači da u pravnom poretku postoje jasni mehanizmi kako se takve odluke sprovode i da niko ne sme samoinicijativno da deli pravdu po hodnicima škole.

Objašnjavajući zakonsku proceduru koju su suspendovani profesori morali da ispoštuju umesto pravljenja incidenata, on je naglasio:

- Suspendovani profesori su iskoristili pravo da pokrenu radni spor i sud im je izrekao privremenu meru vraćanja na posao. Ta mera stupa na snagu odmah i žalba ne odlaže njeno izvršenje. Međutim, pravo se ne može pribavljati samovlasno. Ako direktor u ostavljenom paricionom roku ne postupi po meri, zaposleni to mora rešavati institucionalno, pokretanjem izvršnog postupka u kom sudski izvršitelj lice uvodi na posao - kaže Petronijević.

06:07 Nema osnova za određivanje pritvora! Oglasio se advokat o hapšenju direktora Jovine gimnazije: "Za 42 godine karijere nisam video da je ovo za zatvor..." Izvor: Kurir televizija

Petronijević se potom osvrnuo i na samu odluku tužilaštva da direktoru odredi policijsko zadržavanje do 48 sati, ocenivši takav potez organa gonjenja kao nezapamćen u domaćoj sudskoj praksi za ovu vrstu prekršaja.

Ukazujući na to da se instituti krivičnog prava koriste za demonstraciju sile protiv čoveka bez kriminalnog dosijea, Petronijević je bio izričit:

- Ne presuđujem ni u jednom slučaju, ali postupanje prema direktoru predstavlja vanpravnu zloupotrebu instituta. Čovek je neosuđivan, u pitanju je pre nesporazum ili inat, a određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati. U svojoj 42-godišnjoj sudskoj i advokatskoj karijeri nisam doživeo da se za ovakvo delo traži pritvor. Pritvor je zakonski predviđen kao krajnja, izuzetna mera, a kod nas se pretvorio u sredstvo političke odmazde i demonstraciju sile, iako bi pravni sistem u ovakvim okolnostima morao da funkcioniše hladne glave i strogo po zakonu.

Pravosuđe pod teretom ostrašćenosti i revanšizma

Na pitanje kako je moguće da se selektivno primenjuje princip vladavine prava i zašto samo jedna strana snosi drastične posledice nakon dvogodišnjih tenzija u školstvu, poznati advokat je odgovorio oštrom kritikom stanja u novosadskim institucijama.

Upozoravajući da su unutrašnje podele među nosiocima pravosudnih funkcija potpuno urušile profesionalne standarde, Petronijević je konstatovao:

- Politizacija i ostrašćenost u novosadskom pravosuđu i policiji uzele su toliko maha da su te institucije postale gotovo nesposobne da nepristrasno postupaju. Sudije, tužioci i policajci pred sobom moraju imati isključivo Ustav i zakon.

Komentarišući samu težinu krivičnog dela koje se direktoru stavlja na teret i činjenicu da se postupak vodi po skraćenom modelu, Petronijević je demontirao pravni osnov za njegovo hapšenje.

- Pravno gledano - i procesno i materijalno, ne prejudicirajući ishod postupka i to da li uopšte ima elemenata za krivično gonjenje, već na prvi pogled je jasno da ovde nema nikakvog osnova za pritvor. Pritvor je krajnje restriktivna mera koja se određuje isključivo pod striktno definisanim zakonskim uslovima. Ovde se radi o skraćenom postupku za najblaža krivična dela. Čak i ako postoje elementi dela, postupak se vodi u redovnom toku, a ne hapšenjem.

Goran Petronijević, advokat Foto: Kurir Televizija

Govoreći o krajnjoj pozadini ovog hapšenja, on je upozorio da se radi o opasnom presedanu koji ima za cilj da zaplaši sve druge rukovodioce:

- Ovakvi potezi vode isključivo u zastrašivanje i revanšizam. Razumljiva je namera svake nove vlasti da sprovede kadrovske promene 'po dubini i širini', ali to mora ići institucionalnim i zakonskim putem - zaklkjučio je Petronijević.

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Kurir.rs

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