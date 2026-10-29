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S obzirom na to da zakonski rokovi nalažu najmanje 30 dana za organizaciju predsedničkih, a 45 dana za gradske izbore, sve je izvesnije da bi građani uskoro ponovo mogli na birališta, pre svega u prestonici gde je poslednje glasanje održano pre dve godine.

O tome kako će izgledati kohabitacija ili primopredaja vlasti nakon trijumfa Studentske liste, ali i šta čeka novu vladajuću većinu, za Kurir televiziju govorili su član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Radoslav Marjanović i novinar i publicista Igor Ivanović.

Iako Republička izborna komisija sprovodi ponovljeno glasanje na 53 biračka mesta, funkcioner naprednjaka naglašava da to ni na koji način ne dovodi u pitanje izborni ishod, podsećajući na reakciju dosadašnjeg predsednika države, a sadašnjeg lidera opozicije Aleksandra Vučića.

- To neće promeniti sam ishod. Kao što je javnost imala priliku da vidi, Aleksandar Vučić je održao reč da će u slučaju poraza iste večeri čestitati političkim protivnicima. Pokazao je visok nivo demokratskog kapaciteta i povukao odgovoran državnički potez, nije čekao ponavljanja glasanja na pojedinim biračkim mestima, već je odmah po pristizanju prvih rezultata uputio čestitku pobedničkoj listi. Srpska napredna stranka, sa podrškom od preko 1.700.000 glasova i ozbiljnim brojem mandata, u parlamentu će delovati kao snažna opozicija svim lošim odlukama nove vlasti, ali nikada neće biti opozicija svojoj državi - poručio je Marjanović.

S druge strane, publicista Igor Ivanović osvrnuo se na novonastalu političku realnost u kojoj je Studentska lista odnela pobedu sa oko 600.000 glasova prednosti, ocenivši da bi izlaz iz tenzija trebalo potražiti na novim biralištima.

- Kada je reč o predsedničkim i gradskim izborima - Radi smirivanja društvenih tenzija, najbolje bi bilo raspisati prevremene predsedničke izbore, kao i lokalne izbore bar u većim gradovima. Čak i ako Srpska napredna stranka izgubi te izbore, to ne bi bila tragedija. Naprotiv, njima je u ovom trenutku preko potrebna unutrašnja katarza i distanciranje od prozapadnog NVO sektora koji je poput kancera premrežio vrh stranke i Vladu. Predug boravak na vlasti kvari svakog čoveka i samu vlast, dok je opoziciono delovanje prirodno i lekovito stanje. Ukoliko imaju ideje i ideale, neka ih dokažu kroz takve izazove. Zato smatram da predsednički izbori moraju biti raspisani i održani što pre, najkasnije do Nove godine - kaže Marjanović.

Igor Ivanović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

Geopolitički signali i reakcije iz regiona

Komentarišući reakcije na promenu vlasti u Beogradu, Marjanović je ukazao na tonove koji proteklih dana stižu iz susedstva, ocenivši da oni jasno svedoče o politici koja je vođena proteklih godina.

- Kada vidite ko slavi poraz Aleksandra Vučića - od Aljbina Kurtija u Prištini, preko političkog Sarajeva i Zagreba, do dela javnosti u Podgorici, potpuno je jasno ko se istinski borio za nacionalne i državne interese. To je najbolji odgovor na propagandu o navodnim izdajama: državna politika vođena je u skladu sa realnim okolnostima na međunarodnoj sceni, jer vođenje države nije spisak lepih želja, već teška geopolitička borba.

On je u tom kontekstu dodao da nova vlast već na startu dobija jasne signale spoljnopolitičkih faktora, što je, kako navodi, naprednjačka koalicija i predviđala.

- Radovanje Prištine i poruke iz regiona, poput izjava Marte Kos i Janeza Janše, jasno pokazuju šta se sprema: novoj vlasti je već prvog dana stavljeno do znanja da nema kalkulisanja i da spoljna politika mora slepo da se uskladi sa zahtevima spolja, tačno onako kako smo upozoravali u kampanji - poručio je Marjanović.

Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Foto: Kurir Televizija

Pitanje legitimiteta i prvih 100 dana nove vlasti

Govoreći o pritisku da se lokalni izbori održe po hitnom postupku i postizbornim tenzijama na terenu, predstavnik SNS-a je podvukao da se preuzimanje odgovornosti mora vratiti u ustavne okvire, a ne rešavati na ulici.

- Ukoliko zaista želimo da gradimo institucije i demokratiju, mora se poštovati ustavni i zakonski red. Niko ne beži od lokalnih izbora, ali oni moraju biti rezultat institucionalnog i političkog dogovora, a ne uličnog pritiska. Stranke koje nisu imale hrabrosti ni da izađu na ove izbore, sada pokušavaju da kroz nekakve krizne štabove i plenume na silu upadaju u preduzeća i opštine. To nije demokratija, to je opasan presedan: sve što danas radite drugima, sutra se može vratiti vama. Pobedili ste na izborima - preuzmite odgovornost, formirajte Vladu i pokažite kako ćete rešavati goruća pitanja, od turbulentnih međunarodnih odnosa do statusa NIS-a - poručio je Marjanović.

Na kraju, Ivanović je izneo svoj stav o dometima i profilu Studentske liste, naglasivši da se ozbiljan sud o njihovom radu može dati tek nakon što nova izvršna vlast počne da funkcioniše.

- Što se tiče studentske liste, ona je za mene u ovom trenutku još uvek nepoznanica, pa bi svaka moja procena bila stvar pukog utiska, a ne čvrstih argumenata. U politici postoji džentlmensko pravilo o prvih 100 dana: tek kada nova vlada bude formirana i prođe taj period, moći ću da dam precizniji i objektivniji sud. Trenutno primećujem dosta heterogenih izjava, ali i određene ohrabrujuće tonove. U svakom slučaju, ta lista je ostvarila ubedljivu pobedu nad dosadašnjom vlašću u medijskim okolnostima koje su bile sve samo ne ravnopravne. Ukoliko ovaj ishod dovede do oslobađanja medija - da makar možemo otvoreno da razgovaramo u studiju i pokrećemo ključne društvene teme, to će već biti značajan iskorak - poručio je Ivanović.

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Kurir.rs

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