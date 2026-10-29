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Savet Regularnog tela za elektronske medije (REM) mogao bi da u dnevom redu naredne sednici ima TV Informer kao i raspisivanje konkursa za popunu Upravnih odbora dva javna servisa, najavljeno je na današnjoj sednici REM-a.

Dnevni red današnje sednice je naknadno dopunjen tako što je na predlog člana Saveta REM-a Rodoljuba Šabića uvrštena inicijativa 32 organizacije da se pokrene postupak oduzimanja dozvole za emitovanje televiziji Informer, ali je predsednik Saveta Stevica Smederevac naveo da je pethodno potrebno proveriti da li se neke od iznetih primedbi već nalaze u ranije podnetim prijavama.

Prema njegovim rečima, cilj "trijaže" je da se svaka od primedbi iz inicijative, koje se ne nalaze na ranijim prijavama, pojedinačno tretira kao prijava, kao bi moglo da se o njoj odlučuje, što kao informaciju očekuje za narednu sednicu.

Takođe je naveo da se na narednoj sednici Saveta REM može očekivati raspisivanje konkursa za članove Upravnih odbora Radio televizije Srbije (RTS), Radio televizije Vojvodine (RTV) i RTV Prva.

Govoreći o zahtevima Studentske liste, upućenih RTS, Skupštini Srbije i REM-u, konstatovao je da su se neke promena u tom javnom servisu već dogodile.

Šabić je upozorio da je nephodno da "počne nešto da se radi", napominjući da još nijedna mera nije izrečena iako je izborna kampanja bila "najskandaloznija do sad".