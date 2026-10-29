Slušaj vest

Docent Učiteljskog fakulteta i predstavnik Studentske listeNemanja Karović gostovao je sinoć u Dnevniku RTS.

- Neophodno je da se podsetimo kakav je bio odnos RTS prema studentima, i kako je o njima izveštavano. Samo da podsetimo na nekoliko stvari koje su se čule na RTS, i ja pretpostavljam da nije problem da se na RTS čuje ono što se već nekada čulo. Studenti su, svojevremeno zbog određenih simbola upoređivani sa Hamasovcima, insinuirano je da su teroristi. Studenti su nazvani ruljom, to je izgovorila Bojana Mlađenović, a nedugo posle toga je bila i unapređena - kazao je on.

Karović je zapitao šta bi mogla biti posledica toga.

Foto: RTS Printscreen

- Pa naravno, krivljenje realne slike stvari, i ono što je najopasnije, to je kontinuirano i sistematično obmanjivanje gledalaca, što je upravo suprotno od onoga što RTS kao javni servis Srbije treba da ima kao svoju ulogu i obavezu, zato što je to medij koji plaćaju svi građani Srbije. Iz tog razloga mi smo, kao studentski pokret uputili pismo, sa zahtevom da podnesu ostavke generalne direktorke RTS, njen zamenik, kao i glavne i odgovorne urednice informativnog programa, kao i svih drugih urednika u informativi, što vidim da je danas i učinjeno - kazao je Karović.

Mi svi računamo na ljude kojih u RTS ima, koji su profesionalni i pošteni, i koji će omogućiti da se RTS vrati u svoje zakonske okvire, kazao je on.

- I da služi pre svega interesu građana, a ne vlasti, bilo kojoj. Navešću samo jedan primer. U jučerašnjem "Dnevniku" 12 minuta je posvećeno studentskom pokretu. Toliko minuta u prethodnih 45 dana nije posvećeno. I u tome mi prepoznajemo neku vrstu potpuno nepotrebnog dodvoravanja. Zato što studentski pokret niti želi da nametne rukovodstvo, niti da uspostavi bilo kakvu kontrolu nad RTS, niti bilo kakvu vrstu dominacije, samo želi da RTS se vrati u okvire zakona, da postupa po procedurama, i radi isključivo u korist građana, nevezano za to ko je na vlasti. Da bude slobodan, pošten, i da blagovremeno obaveštava građane. To je glavna stvar - naglasio je Karović

Karović je naglasio da postoje ozbiljne indicije da je iz Poštanske štedionice pokušano iznošenje ogromne količine novca.

- Oko milijardu dinara. To je moglo da ugrozi finansijski sistem, likvidnost banke, i da eventualno dovede do poremećaja u redovnoj isplati plata i penzija. To je hvala Bogu na vreme sprečeno, zahvaljujući profesionalnim i poštenim ljudima iz tih institucija. O tome su obavešteni i Narodna banka, kao i nadležno tužilaštvo. Dakle, odlazeća vlast je pokušala da učini nešto što je vrlo neodgovorno i prema državi, i prema građanima, i na sreću to je na vreme sprečeno. Važno je da istaknemo da ne treba građani da imaju bilo kakve brige, ali čisto da podsetimo da su određene poluge moći i dalje u rukama vlasti, i da oni to pokušavaju da zloupotrebe - kazao je Karović.

Poštanska štedionica: Netačne i neosnovane tvrdnje

Tokom današnjeg dana se o tom pitanju oglasila i Poštanska štedionica, iz koje su istakli da su netačne i neosnovane tvrdnje da je iz te banke pokušano iznošenje oko milijardu dinara.

- Povodom navoda iznetih u Dnevniku 2 Radio-televizije Srbije 28. oktobra 2026. godine, prema kojima je iz Banke Poštanska štedionica navodno pokušano iznošenje oko milijardu dinara, Banka obaveštava javnost da su takve tvrdnje netačne i neosnovane. Takav pokušaj nije postojao - navedeno je u saopštenju.

Banka Poštanska štedionica ističe da je stabilna, likvidna i sistemski značajna finansijska institucija, koja svoje poslovanje obavlja u skladu sa važećim propisima, uz jasno definisane kontrolne mehanizme i pod nadzorom nadležnih regulatornih organa. Povezivanje nepostojećeg događaja sa navodnim ugrožavanjem likvidnosti Banke, redovnosti isplate zarada i penzija, pa čak i stabilnosti celokupnog finansijskog sistema, predstavlja neosnovano dovođenje u pitanje sigurnosti institucije koja više od jednog veka uživa poverenje građana Srbije", naveli su iz BPŠ.

Banka Poštanska štedionica Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Takodje, ističe da BPŠ kao banka u državnom vlasništvu, sa posebnom odgovornošću prema građanima, privredi i finansijskom sistemu Republike Srbije, ostaje dosledna svojoj misiji očuvanja stabilnosti, sigurnosti i poverenja.

- Posebno ukazujemo da iznošenje neproverenih informacija o poslovanju finansijskih institucija može neopravdano uznemiriti javnost i klijente i negativno uticati na poverenje u bankarski sistem, koje se gradi decenijama. Platne transakcije i raspolaganje sredstvima u Banci odvijaju se kroz propisane procedure, uz uspostavljene mehanizme interne kontrole i regulatornog nadzora. Zbog toga je od izuzetne važnosti da se informacije koje se odnose na poslovanje banaka zasnivaju isključivo na proverenim i tačnim činjenicama - navodi se u saopštenju.

Banka Poštanska štedionica dodaje da nastavlja da redovno i nesmetano izvršava sve svoje obaveze prema klijentima, građanima, privredi i državnim institucijama.

Banka poziva Radio-televiziju Srbije i sve druge medije koji su preneli sporne navode da objave taj odgovor-demanti, kako bi javnost bila potpuno i tačno informisana, navedeno je u saopštenju BPŠ.