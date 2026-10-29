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Brnabićeva je ovakav zahtev nazvala "ukidanjem Ustava" i institucija Srbije, ali i poništavanjem sudske vlasti, i nazvala to "ukidanjem Ustava" i institucija Srbije, ali i poništavanje sudske vlasti.

- Sve vreme kampanje smo upozoravali na opasnost da Studentska lista, ukoliko dođe na vlast, ukine Ustav i zakone Republike Srbije, ponizi i obesmisli institucije, sebi da za pravo da plenumskim dekretima, preko sopstvenih komesara, ispostavlja naredbe, zahteve, uzima pravdu u svoje ruke, poništavajući i samu sudsku vlast. Danas smo tome svedočili. Iz parka, plenumski komesari naređuju sudijama Ustavnog suda da podnesu ostavku. A kamo Narodna skupština prijatelji? Da je ukinemo ili ste je već ukinuli? - napisala je potpredsednica GO SNS Brnabić na "Iksu" i dodala:

- Zatim izdaju direktive tužilaštvima na čemu da rade i kako, kadriraju po tužilaštvima i državnim bezbednosnim agencijama, jer su oni odlučili da je neko kriv, daju naredbe nezavisnim institucijama, gase medije, čitaju sa papira naredbe koje treba svi da ispunjavaju - od Narodne skupštine, do Ustavnog suda! E, moja vladavino prava... Videćemo se kad plenumski teror prođe, ako nas komesari do tada ne streljaju. I baš njih briga što su oni sada vlast, ma ne mogu oni da se bakću sa zakonima i institucijama.

Ona je upitala ko će da sačeka da se formira Narodna skupština i kome treba Vlada Republike Srbije?!

- Plenum odlučio: svi da slušaju! I, naravno, na kraju obraćanja, nema pitanja. Nisu plenumski komesari tu da odgovaraju na pitanja, već da saopšte naređenja. A grdni mi, čisto da pokažu koliko ponižavaju narod Srbije, Mirjana Nikolić nas podseća na član 49. Ustava Republike Srbije koji govori o zabrani izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje. Ona, koja nije biolog da bi znala da li se svi mi koji glasamo za Aleksandra Vučića po fizionomiji razlikujemo od njih "građanske elite". Sluša čovek i ne veruje. Borba za našu državnost, za naše institucije, a protiv terora, počinje. Biće teška, duga i bolna, ali ćemo pobediti. Moramo. Iza je Srbija!