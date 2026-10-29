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Advokat Goran Petronijević govorio je na Kurir televiziji o slučaju direktora Jovine gimnazije u Novom Sadu Radivoja Stojkovića, koji je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo neizvršenje sudske odluke.

Istakao je da nije neposredno uključen u postupak i da ne raspolaže svim dostupnim informacijama, ali je ocenio da je određivanje pritvora u ovom slučaju neprimerena mera.

Petronijević: Nenormalno je uplitanje politike u škole

Govoreći o direktoru Jovine gimnazije, Petronijević je istakao da je reč o ličnosti koja je bila veoma eksponirana tokom blokada, a zatim se osvrnuo i na širi problem odnosa politike i obrazovnih ustanova.

„Mogu vam reći da se na prvi pogled čini da je to onaj pravi profesorski tip čoveka koji je ceo život proveo sa decom, oko dece, u profesuri. Očigledno je da su njegovi stavovi po pitanju dece i učenika danas potpuno različiti od onih koje je imao pre dve godine, u odnosu na tu decu i profesore. To je sad normalna stvar, a nenormalno je uplitanje politike u škole, vaspitanje i ono što bi vaspitno-obrazovne ustanove, a danas samo obrazovne, kao što je kod nas srednje školstvo, morale da imaju“, rekao je Petronijević.

Spor oko suspenzije profesora i sudskih odluka

Prema njegovim rečima, do problema je došlo nakon što su pojedini profesori suspendovani, a zatim su, povodom podnetih disciplinskih prijava za određene prekršaje, svoja prava potražili pred sudom i dobili privremene mere.

Petronijević je, međutim, ukazao na to da se sudske odluke i prava koja iz njih proizlaze ne mogu sprovoditi samovoljno.

- Ali ima jedna druga stvar: ne možete vi samovlasno pribavljati pravo koje vam pripada. Koliko mogu da vidim, ovom profesoru se kao teret stavlja neizvršenje sudske odluke. Za to krivično delo zaprećena je kazna do tri godine zatvora - naveo je advokat.

On je, govoreći o spornoj situaciji u školi, naveo da je profesorka ušla u učionicu, izbacila profesorku koja je držala čas i sama preuzela nastavu.

- Postoji krivično delo koje se zove samovlašće. Ne možemo se ponašati na taj način. Da li postoje elementi krivičnog dela, ja to ne mogu da sudim - rekao je Petronijević.

Advokat je posebno kritikovao odluku o pritvoru, ukazujući na to da je reč o osobi koja, prema njegovim rečima, ranije nije osuđivana.

- Krivično delo za koje je zaprećena kazna do tri godine zatvora, čovek koji je neosuđivan — može da se kaže da je to neki nesporazum ili inatska stvar, šta god. Ja za svoje 42 i po godine nisam naišao na ovakav slučaj, a da se za ovo određuje pritvor“, istakao je Petronijević.

On smatra da je lišenje slobode u ovom slučaju prekomerna i neprimerena mera.

- Lišenje slobode je drakonska, prekomerna i neprimerena mera. Čak i da je sve jasno kao suza, odredba koja se odnosi na pritvor mora da bude izuzetna mera- naveo je advokat.

Dodao je da ovakvo postupanje, u kontekstu aktuelnih političkih tenzija, može da se doživi i kao svojevrsna odmazda.

Petronijević upozorava na politizaciju tužilaštva i policije

Na kraju, Petronijević je ukazao na opasnost od političkih podela i njihovog uticaja na rad pravosudnih organa.

- Imam utisak da politizacija tužilaštva i policije ide do te mere da su oni apsolutno nepodobni za bilo šta što se na toj teritoriji dešava. Do te mere su podeljeni i međusobno ostrašćeni — da li si ti "blokader", da li si "ćaci", kako već zovu te podele“, rekao je Petronijević.

On je naglasio da u radu tužilaštva zakon mora da bude jedini kriterijum, bez obzira na političku pripadnost ili stavove učesnika u postupku.